As obras iniciadas pela Infraestruturas de Portugal (IP) no ponto negro da Estrada da Circunvalação (Nacional 12) entre os hospitais CUF Porto e Magalhães Lemos, entre o Porto e Matosinhos, estão concluídas, informou esta sexta-feira a empresa pública.

De acordo com um comunicado enviado à Lusa, a IP informa que “concluiu a empreitada de melhoria da mobilidade e reforço da segurança para peões e automobilistas na zona de travessia urbana da Estrada da Circunvalação (EN12), entre os concelhos do Porto e de Matosinhos”.

Em causa esteve uma obra iniciada em janeiro e um investimento de 1,3 milhões de euros, que teve como principais objetivos “melhorar as condições de acesso e mobilidade pedonal” e “reduzir o risco de sinistralidade, através da implementação de soluções que induzem à moderação da velocidade automóvel”.

Entre os quilómetros 1,8 e 2,9 da Circunvalação foram realizados trabalhos de “repavimentação integral da via”, “instalação de nova sinalização e equipamentos de segurança rodoviária”, “construção de passeios em ambos os lados da estrada, ao longo de todo o troço intervencionado, garantindo a ligação pedonal segura entre as paragens de autocarro existentes” e “criação de zonas de estacionamento ordenado, promovendo uma utilização mais eficiente do espaço público”.

Em causa está o troço entre os cruzamentos da Circunvalação com a Rua Egito Gonçalves (Matosinhos), junto ao hospital CUF Porto, e com a Rua do Lidador (Porto), após o hospital Magalhães Lemos.

Do lado do concelho do Porto, o projeto previa um passeio contínuo, ao passo que do lado de Matosinhos seria executado até à zona da paragem de autocarro de Real de Cima.

Além do passeio, estavam também previstas baias de estacionamento, segundo o projeto consultado pela Lusa, sendo também fechado “o acesso ao terreno baldio nas proximidades do hospital [CUF Porto], utilizado para estacionamento”.

“Tendo em conta a necessidade de lugares de estacionamento verificado no local, foram implementadas baias de estacionamento com 2 metros de largura e com uma extensão total de aproximadamente 277 m, permitindo o estacionamento de 55 veículos”, refere o projeto.

Já do lado de Matosinhos, “foi definida uma baia de estacionamento com 2.0 m de largura com uma extensão total de 125 m, permitindo o estacionamento de 25 veículos”.

Apesar de se inserir totalmente num perfil urbano e atravessar os concelhos do Porto, Matosinhos, Maia e Gondomar, a Estrada da Circunvalação está sob jurisdição da IP.