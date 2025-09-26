Música, arte, tecnologia e educação têm encontro marcado para Coimbra de 23 a 26 de outubro no festival MATE, que leva ao Convento São Francisco artistas, especialistas e empreendedores de países da lusofonia e ibero-americanos.

A guitarrista brasileira Gabriele Leite, atualmente a residir nos Estados Unidos da América, o multi-instrumentista uruguaio Diego Janssen ou o rapper português Nerve são alguns dos convidados desta terceira edição, cujo programa foi esta sexta-feira integralmente tornado público na página online www.matefestival.com.

MATE (Música, Arte, Tecnologia e Educação) promete “uma abordagem reflexiva e dinâmica” sobre estes temas, durante quatro dias de “partilha de conhecimentos, experiências e perspetivas diversas”, para fomentar “conexões significativas entre pessoas, ideias e territórios”, avança a organização.

Criado em 2016, no sul do Brasil, em Porto Alegre, o festival lançou em 2023 uma ponte com Portugal, estabelecendo-se em Coimbra.

Nesta edição, com “uma abordagem inovadora e provocadora”, os responsáveis afirmam pretender reforçar “o compromisso com a aproximação ibero-americana, ampliando as conexões culturais entre a Península Ibérica e a América Latina”.

O festival propõe, para isso, “um diálogo convergente entre música, arte, tecnologia e educação”, colocando em contacto “profissionais das indústrias culturais e criativas, outros setores económicos e a sociedade em geral”.

O programa é composto por três dezenas de projetos oriundos de dez países e cruza música, artes e tecnologia com educação, participação pública e desenvolvimento do ecossistema cultural.

A par das artes, no Convento São Francisco vão estar em destaque temas como a qualificação profissional, mercado criativo e ações comunitárias.

A programação integra painéis sobre “jazz.pt 20 anos — Música improvisada, livre e sem rótulos”, “IA na música e nas artes”, “Turismo musical” ou “Cidades Criativas da Música UNESCO”.

“Internacionalização da música portuguesa”, “Gestão estratégica de carreiras” ou “Performance ao vivo, ‘live set’ & ‘live looping'” são algumas das áreas que integram a oferta de workshops.

Há também diversas conversas agendadas, versando, por exemplo, sobre “Lutra — Ensino outdoor“, “Mulheres na indústria da música” ou “Além do upload e marketing na era digital”.

O MATE propõe ainda concertos e showcases, como as apresentações dos brasileiros Suratas do Tapajós e Gabriele Leite, dos portugueses Jazzopa e Nerve, entre outros convidados e artistas selecionados.

O preço dos bilhetes varia entre os 9,99 euros (passe diário) e os 39,99 euros (passe geral). A entrada é gratuita na Expo & Mercado Criativo e nas exposições interativas.