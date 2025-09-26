O PSD elogiou esta quinta-feira as medidas adotadas pelo Governo para a área da habitação, considerando estar-se perante um “choque” para incentivar o mercado de arrendamento no país e um alívio fiscal para a classe média. Já o PS criticou o foco “completamente errado” do Governo e o PCP mostrou-se “abismado”, acusando o executivo de “não ter noção do país real”.

Em declarações à agência Lusa, Vasco Franco, do grupo de trabalho criado pelo líder do PS para a área da habitação, atacou as medidas anunciadas e disse ter ficado “tão surpreendido como a generalidade dos portugueses com o anúncio que foi feito hoje no final do Conselho de Ministros”.

O antigo vereador na Câmara de Lisboa e antigo deputado considerou que “há aqui um foco completamente errado” da parte do Governo e que o objetivo do primeiro-ministro de “abanar o mercado” já aconteceu “quando tomou algumas medidas que levaram a um brutal aumento dos preços da habitação”.

“E, neste momento, o abanão no mercado parece-me que vai no mesmo sentido. Ou seja, quando se vem dizer que as rendas que deixavam de ser acessíveis para passar a ser moderadas, ou seja, o moderado não é acessível, se aponta para um valor de 2.300 euros de renda por mês, isto vai ser uma referência”, avisou.

Vasco Franco avisou que, “quando não há casas para arrendar e se diz que uma renda moderada são 2.300 euros”, o esforço “vai ser brutal e os preços vão disparar outra vez“. “Há aqui sinais ao mercado que são exatamente em sentido contrário àquilo que é necessário”, criticou.

Criticando a recente decisão de vender património público que poderia ser utilizado para fazer “imóveis para renda verdadeiramente acessível”, o responsável considerou que “os sinais são de facto muito preocupantes”.

“As propostas do PS apontam todas nesse sentido porque nós temos uma situação de grande necessidade de habitação pública para arrendamento verdadeiramente acessível”, enfatizou. Vasco Franco considerou que nesta frente “se vê muito pouco a não ser anúncios, uns atrás dos outros”.

“O foco tem que estar claramente na habitação pública. É evidente que tem que haver uma colaboração com o setor privado, tem que haver uma colaboração com o mercado, incentivos, mas para habitação verdadeiramente acessível, para habitação de custos controlados, e não para este mercado desenfreado que o Governo está a ajudar a aquecer”, defendeu.

Por outro lado, o PCP, manifestou-se “abismado” com o valor de renda moderada, situado entre os 400 e os 2.300 euros.

“Ficámos abismados. Não há palavra para qualificar a referência que o Governo deu relativamente ao valor de renda moderada: 2.300 euros. É de não ter qualquer noção da realidade no nosso país. Milhares e milhares de trabalhadores, o seu salário é inferior a mil euros”, alertou a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

Paula Santos considerou que as medidas fiscais anunciadas “não vão resolver os problemas da habitação, como as anteriores medidas que foram aprovadas pelo Governo de maioria absoluta do PS, também não resolveram”.

“Estas medidas fiscais, aquilo que temos visto, é que não travam o aumento das rendas que têm acontecido no nosso país. Têm ainda um outro impacto: as alterações que o Governo pretende introduzir com a redução de IRS para contratos de duração mais curta, significa a promoção da especulação e a instabilidade também, neste caso concreto, dos inquilinos”, criticou.

Na ótica do PCP, o Governo está a “incentivar e promover a especulação” e a abrir mão de receitas que “deveriam ser para o Estado para investir em habitação pública no país”.

Paula Santos criticou ainda a alienação por parte do Governo do edifício onde estava o Ministério da Presidência, que para os comunistas poderia ser adaptado para habitação.

Também a deputada única do BE, Andreia Galvão, classificou como “incompreensível” que o Governo considere que “este é o país em que vivemos”.

“Para nós é absolutamente extraordinário que no momento em que se agudiza a crise da habitação, em que temos num só trimestre o preço da compra das casas a subir 17%, que o Governo substitua o conceito de renda acessível para um conceito de renda moderada que são 2.300 euros, que é um valor absolutamente incomportável quando a maior parte do país vive a mil euros ou salário mínimo”, criticou.

A porta-voz e deputada única do PAN, Inês Sousa Real, defendeu que as medidas “apesar de, em alguma medida, poderem dar algumas respostas muito cirúrgicas no grave problema da habitação em Portugal, são ainda assim manifestamente insuficientes”.

Sousa Real considerou que “não basta agravar o IMT para os estrangeiros não-residentes, excluindo os cidadãos de origem portuguesa. Era preciso acabar com o regime dos residentes não habituais, porque falamos de uma receita de mais de mil milhões de euros que todos os anos poderia reverter para as políticas de habitação”.

PSD considera medidas do Governo “ousadas, ambiciosas”

Perante os jornalistas, o dirigente da bancada social-democrata, Alexandre Poço, começou por referir que, após o Governo ter iniciado um processo para descer o IRC às empresas e de ter tomado medidas para aumentar a oferta pública de habitação, o executivo PSD/CDS avançou agora para uma subida das deduções em sede IRS para as despesas com habitação.

Na conferência de imprensa, Alexandre Poço destacou também que, para quem investe e para quem é proprietário, “o Governo decidiu ter um conjunto de medidas ousadas, ambiciosas, que abrangem toda a classe média“.

Neste ponto, falou então na isenção fiscal para quem coloque as suas casas no mercado de arrendamento com um valor a 20% abaixo ao nível da mediana do respetivo concelho e, também, na descida do IRS de 25 para 10% para os proprietários que decidam colocar as habitações no mercado de arrendamento até um valor de 2300 euros.

“Tal como estava no programa da AD, vamos diminuir o IVA na construção — uma medida orientada para casas até um valor de cerca de 650 mil euros. Estamos a tomar medidas que não só que beneficiam os inquilinos, mas também as pessoas que querem ter um contrato de arrendamento. Entendemos que estes estímulos que são dados aos proprietários do ponto de vista fiscal vão beneficiar a classe média portuguesa, não deixando ninguém para trás”, sustentou.

Questionado sobre o facto de o Governo considerar até 2300 euros mensais uma renda moderada, Alexandre Poço advogou que se tratou de um a adaptação aos valores de mercado praticados em zonas como Lisboa, Porto ou Faro. Desta forma, na sua perspetiva, a medida poderá abranger “profissionais liberais, professores, quadros médios de empresas”, ou seja, “muitas pessoas que às vezes necessitam de ir viver para uma cidade maior e que têm de ter um maior esforço financeiro”.

“Este incentivo é dado para que existam mais casas no mercado de arrendamento. Nós continuamos focados na oferta”, frisou.

De acordo com o vice-presidente da bancada do PSD, a estimativa é que estas medidas “possam possibilitar uma injeção de cerca de 45 mil casas no mercado de arrendamento” ao longo dos próximos anos.

“As medidas de política pública demoram o seu tempo a ter efeito, mas entendemos que é um verdadeiro choque no mercado de arrendamento. Dando este sinal claro, dizemos à classe média portuguesa que estamos a fazer tudo para que existam mais casas no mercado”, acrescentou.

Esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, Luís Montenegro anunciou que o Governo vai baixar a taxa de IVA para 6% para a construção de casas para venda até 648 mil euros ou, se forem para arrendamento, com rendas até 2.300 euros – um regime fiscal que irá vigorar até 2029.

Por outro lado, a taxa de IVA mínima de 6% vai também aplicar-se “à construção e reabilitação de edificado” para arrendamentos até ao valor de 2.300 euros.

Montenegro determinou ainda o agravamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para a compra de habitações por parte de cidadãos não residentes em Portugal, excluindo os emigrantes.