A Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou a segunda fase de reabilitação da Estrada Regional 267 (ER267), via que liga os concelhos de Almodóvar e Mértola, num investimento de 2,3 milhões de euros (ME), divulgou esta sexta-feira a empresa.

Em comunicado, a IP indicou que a intervenção visa reforçar “as condições de circulação” e aumentar a segurança no troço “entre os quilómetros 105,072 e 131,097”, numa extensão de aproximadamente 26 quilómetros, situados no concelho de Mértola, no distrito de Beja.

As obras de beneficiação do pavimento incluem também “a substituição de 15 passagens hidráulicas existentes ao longo do traçado”, indicou a empresa.

Segundo a IP, esta intervenção faz parte “da segunda fase de um projeto mais amplo” que pretende “melhorar, de forma integral, os aproximadamente 40 quilómetros da ligação entre os dois concelhos”.

“A primeira fase, já concluída, foi realizada no troço com cerca de 13 quilómetros entre Almodôvar, na ligação à Estrada Nacional 2, ao quilómetro 92,645 e o limite do concelho Almodôvar/Mértola ao quilómetro 105,07”, acrescentou a IP.

Esta intervenção, conforme explicou a empresa, faz parte do “IPV2025”, um programa que “foi concebido com base numa avaliação técnica às necessidades de intervenção na rede”, ou seja, “em que são programadas intervenções preventivas aos primeiros sinais de degradação, antecipando a necessidade de intervenções mais onerosas, melhorando assim o desempenho e prolongando o tempo de vida do pavimento”.

A empresa assegurou também que durante a realização dos trabalhos a circulação na ER267 “manter-se-á aberta ao tráfego”, existindo a possibilidade de “ocorrer condicionamentos temporários e alternados”, mas “sempre limitados ao tempo estritamente necessário”.