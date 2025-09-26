“Isso não existe.” Foi desta forma que Luís Montenegro reagiu à notícia avançada pelo Expresso esta sexta-feira sobre uma investigação do Ministério Público (MP) às obras de construção da casa do primeiro-ministro em Espinho.

Segundo o semanário, Luís Montenegro foi questionado pelos jornalistas em Coimbra sobre a notícia, limitando-se a responder: “Isso não existe”. O primeiro-ministro esteve em Coimbra para uma visita às obras do metrobus na cidade, no âmbito da campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

Na edição desta sexta-feira, o Expresso avançou que o Ministério Público está a investigar o betão usado na casa do primeiro-ministro. De acordo com esta notícia, a Direção de Finanças do Porto entregou em julho ao Ministério Público todas as faturas emitidas entre a ABB — Alexandre Barbosa Borges e o empreiteiro Rui Mota Oliveira, que assegurou a construção da casa de Luís Montenegro na cidade.

As faturas estarão a ser analisadas no âmbito de um processo-crime, escreve o jornal. Terão sido pedidas no final de maio e dirão respeito ao betão usado na casa de Montenegro.

Segundo o Expresso, a ABB foi a única construtora admitida em 2016 no concurso para a maior obra pública de Espinho, a requalificação do canal ferroviário de Espinho. Na altura, Luís Montenegro produziu para a Câmara de Espinho vários pareceres jurídicos sobre a obra.