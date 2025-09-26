"Manda msg quando chegares": auto-não-ficção

Uma pessoa disse-me certa vez que um dos maiores símbolos de preocupação é quando alguém que nos vai deixar a casa de carro aguarda por nos ver entrar em segurança no prédio antes de arrancar. Ser mulher é conhecer bem estas dinâmicas. E, claro, o recado clássico: quando chegares, manda-me uma mensagem para saber se estás bem. Era a regra quando eu e a minha melhor amiga, na altura com 14 anos, seguíamos ruas diferentes para vir da escola para casa (na altura, ligando para casa e não por SMS); continua a ser a regra 30 anos depois, quando uma de nós apanha um Uber de noite para regressar sozinha.
Título: “Manda msg quando chegares”
Autora: R.G.B.
Editora: Iguana
Páginas: 96
A estreia nos livros da artista visual R.G.B, chamada exatamente Manda msg quando chegares (edição Iguana), é um ensaio gráfico que ressoará com a maioria das mulheres, mas será igualmente brindado com a etiqueta do exagero para quem gosta de ver histerismo nos mais sinceros desabafos. Numa breve apresentação do livro num grupo mais alargado, ouvi algumas pessoas dizerem “ai, isto a mim nunca me aconteceu” ou “as raparigas mais novas veem problemas em tudo”. Estranhamente, e mesmo que os números evidenciem os constantes perigos e constrangimentos a que uma mulher é sujeita, este continua aparentemente a ser um tema polémico e divisivo.
R.G.B. assume este livro como um protesto, totalmente baseado em episódios reais na primeira pessoa, mas também em relatos de amigas e familiares (o livro é dedicado às irmãs). A autora prefere permanecer anónima na sua persona artística, apesar de Manda msg quando chegares se poder até enquadrar na categoria, cada vez mais em voga, da autoficção. O compêndio acaba por lembrar os primórdios do movimento Me Too, quando em 2017 a atriz Alyssa Milano incentivou no Twitter que mulheres descrevessem brevemente os seus episódios de assédio sexual, o que evidenciou que a grande maioria já tinha passado por várias situações, mesmo que com graus de gravidade muito díspares.
Manda msg quando chegares faz uma lista que demonstra como estas situações surgem até nos momentos mais banais. Comer bananas, sentar-se numa carruagem vazia, atravessar um túnel, apanhar um táxi sozinha, sorrir muito, sorrir pouco, dançar em paz. Os relatos vão desde a escola e a infância até ao mundo adulto, com assédio e condescendência, passando pela maternidade. As ilustrações mostram figuras sem caras, porque na verdade podem ser qualquer uma. Qualquer idade, modo de vestir, contexto social. Transmite, assim, às leitoras flashes de reconhecimento. E aos leitores, espera-se, algum insight sobre situações nas quais nunca pensou.
O livro opta por desenhos mais estilizados, apostando no preto, branco e colorido saturado. Às vezes surgem fotos truncadas e desfocadas como cenário (pedra da calçada, por exemplo), mas sempre mantendo não só o estilo da artista, como o tal look vago que permite que aquelas mulheres sejam todas nós. Porque já todas demos ou recebemos o recado que virou mantra: manda mensagem quando chegares.