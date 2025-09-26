Doze horas seguidas de música é a proposta da sala de espectáculos Panorama, em Alcobaça, que a 1 de novembro leva a dois palcos 12 bandas nacionais, numa maratona organizada em parceria com a Antena 3.

“Inédita e irreverente” é como a organização descreve a 1.ª Maratona de Música Portuguesa, a Maratona de Bandas Antena 3, “com 12 bandas em 12 horas de música ininterrupta, num formato totalmente fora do comum”.

A maratona, anunciada esta sexta-feira pela Panorama, nova sala de espetáculos e de outros eventos do concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, terá lugar no dia 1 de novembro, com “dois palcos colocados frente a frente, para que enquanto uma banda atua num, a seguinte esteja a preparar a sua atuação no outro”, explicou à Lusa fonte da organização.

A promessa da organização é de que “não exista silêncio entre concertos, proporcionando uma experiência única para artistas e público”, pode ler-se num comunicado da sala de espectáculos.

A iniciativa tem como parceira a rádio Antena 3, que efetuará uma emissão em direto a partir do Panorama, “ampliando ainda mais o alcance desta maratona” que, segundo a organização, “nasceu da vontade de desafiar bandas e artistas nacionais emergentes, dando-lhes palco, aproximando-os de novos públicos e trazendo-os a um espaço descentralizado que se estreia com uma maratona de 12 concertos em 12 horas”.

A maratona foi pensada “como uma resposta criativa, disruptiva e agregadora, oferecendo condições para que os artistas possam tocar, ser promovidos e partilhar a sua música sem barreiras”, pode ler-se no comunicado.

A iniciativa assume-se ainda como “um manifesto” de reconhecimento da música portuguesa, afirmando-se “um murro na mesa, uma luta pela sobrevivência da criação artística fora dos formatos convencionais”.

“Se para muitos artistas o caminho tem sido correr o dobro para atingir os seus objetivos”, nesta maratona, “quem ganha a corrida é a música portuguesa”, garante o Panorama.

Nesta primeira edição, a maratona conta com um cartaz totalmente português, que junta nomes consagrados e novas vozes que estão a marcar a cena nacional.

Aos dois palcos subirão este ano os projetos X-Wife, Surma, Linda Martini, Them Flying Monkeys, Valter Lobo, Plastic People, Lisa Sereno, Himalion, Cat Soup, Yakuza, Evaya e Caparro.

O Panorama, novo espaço multiusos de Alcobaça, foi inaugurado em 28 de março de 2025, após a requalificação total do antigo MercoAlcobaça, agora transformado num moderno centro de eventos e criação artística.

Com uma área de cerca de três hectares e 5.000 metros quadrados de área coberta, o espaço está preparado para receber concertos, eventos culturais, corporativos e desportivos de dimensão nacional e internacional.