O jornal Badaladas, semanário de Torres Vedras com 77 anos de existência, foi vendido pela paróquia local a privados, que querem investir na sua inovação, dando esta sexta-feira a conhecer os seus projetos para o futuro.

Este órgão de comunicação social foi vendido pela Fábrica da Igreja de Torres Vedras à empresa Gestivedras e a Carlos Eugénio, confirmaram os próprios à agência Lusa.

“O custo espelhou o valor da marca que existe há 77 anos”, disse Carlos Eugénio à agência Lusa, sem revelar o montante envolvido no negócio.

Este órgão de comunicação social atravessava problemas financeiros, existindo nos últimos anos vontade da paróquia em deixar de ser sua proprietária, disseram várias fontes à Lusa.

“A Fábrica da Igreja, antiga proprietária, acreditou no projeto de inovação que foi apresentado e, assim, abriu mão de um semanário tão importante para a comunidade”, adiantaram os novos proprietários.

Razões de “ligação à terra de origem e oportunidade de dar continuidade a um jornal com uma história ímpar na região Oeste” motivaram a aquisição do semanário.

Os novos proprietários pretendem que o jornal continue a ser “um bastião da informação livre e independente” na região.

Carlos Eugénio afirmou que a intenção é investir no desenvolvimento tecnológico e humano do semanário, continuando a distribuir o jornal em papel, “revisitado e adaptado às novas gerações”, mas potenciando a distribuição dos conteúdos nos canais digitais.

O órgão de comunicação social promove esta sexta-feira um encontro com leitores, colaboradores e parceiros para dar a conhecer a nova direção e a sua visão para o futuro.

O jornal tem sete trabalhadores, entre os quais quatro jornalistas, um paginador, um comercial e um administrativo, que vão manter-se.

O Badaladas começou a ser editado em 1948 como boletim paroquial de Torres Vedras, tornando-se em 1961 jornal semanário de inspiração cristã.

Em 1977, foi doado à Fábrica da Igreja de Torres Vedras pelo padre Joaquim Maria de Sousa, seu primeiro proprietário e fundador.

O jornal serve os concelhos de Torres Vedras, onde está sediado, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Mafra, Óbidos, Peniche e Sobral de Monte Agraço.