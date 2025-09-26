O Supremo Tribunal dos EUA decidiu autorizar o congelamento de cerca de 4,3 mil milhões de euros em ajuda externa norte-americana, parte do projeto “América Primeiro” promovido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A decisão do Supremo anula a decisão tomada em fevereiro deste ano pelo juiz federal Amir Ali, que ordenou o desbloqueio desta quantia originalmente destinada a vários programas de ajuda da USAID, agência de ajuda externa dissolvida pela Administração Trump.

A divisão da votação dos juízes reflete a divisão política dentro do próprio tribunal: os seis juízes conservadores votaram a favor do congelamento, contra os três juízes mais à esquerda que votaram vencido.

Na decisão, o Supremo afirmou que a decisão das instâncias inferiores afetaria a “gestão das relações exteriores” do Presidente norte-americano, algo que pesaria mais que “os danos eventuais” causados às organizações sem fins lucrativos que receberiam esses fundos para a luta contra a fome ou a distribuição de ajuda médica para doenças como o HIV.