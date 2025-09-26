Os trabalhadores não docentes das escolas do concelho da Amadora, no distrito de Lisboa, realizam na sexta-feira uma greve e concentração junto à câmara municipal, exigindo o fim da precariedade laboral e reforço de pessoal, anunciou esta quinta-feira o sindicato.

A paralisação vai decorrer entre as 7h00 e as 24:00, estando a concentração marcada para as 10h00, indicou, em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA).

Em declarações à agência Lusa, o delegado sindical Armando Almeida acusou a Câmara Municipal da Amadora de “alimentar a precariedade entre os trabalhadores”.

“A Câmara tem mais de 150 pessoas em situações de precariedade laboral, contratados a termos certo ou incerto. Alguns com 4, 5 e 6 anos nesta realidade. Ou seja, as pessoas ocupam um posto de trabalho permanente, nada justifica que continuem nesta precariedade”, sublinhou.

Nesse sentido, o sindicalista defendeu que a Câmara da Amadora abra concursos para integrar estes trabalhadores, “muitos dos quais com vários anos de experiência”, e exigiu a contratação de mais assistentes operacionais, “acima da portaria de rácios”.

“A falta de trabalhadores já ultrapassa os mínimos exigíveis, ao ponto de nós termos, por exemplo, dois pavilhões para um trabalhador. O trabalho recai sobre pessoas que andam esgotadas, em alguns casos com graves consequências na saúde”, alertou.

De acordo com Armando Almeida, esta carência “compromete a vigilância e segurança das crianças” e “sobrecarrega” os assistentes operacionais, que chegam a ter de assumir tarefas que deveriam ser desempenhadas por profissionais de saúde.

“Nós temos trabalhadores a fazer atos de enfermagem, como, por exemplo, alimentação por sonda, injetar insulinas, entre outras tarefas que não cabem a estes trabalhadores”, apontou.

Por seu turno, numa resposta escrita enviada à Lusa, fonte da Câmara da Amadora referiu que, desde 2022, já converteu 218 contratos a termo em vínculos de emprego público por tempo indeterminado e que está a preparar uma nova proposta de conversão, através de procedimento concursal simplificado, restrito a trabalhadores que já exercem funções.

“Atualmente trabalham nos agrupamentos escolares do nosso território 629 assistentes operacionais, dos quais 440 dispõem de vínculos de emprego público por tempo indeterminado, estando 189 com contratos a termo resolutivo”, indicou a autarquia.

Quanto ao acompanhamento de crianças com necessidades educativas específicas, a autarquia referiu aguardar as conclusões de um relatório do Ministério da Educação sobre reforço de meios nesta área, mas garantiu que tem vindo a criar equipas de assistentes operacionais para os Centros de Apoio à Aprendizagem, escolhendo profissionais com formação adequada.

“O foco do município da Amadora, no contexto atual, é o da formação e qualificação destes profissionais, assim como na procura de respostas para as situações de ausências prolongadas e serviços melhorados, procurando-se mitigar o respetivo impacto no normal e regular funcionamento das escolas”, concluiu a autarquia.