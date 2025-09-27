Duas tartarugas marinhas reabilitadas por aquários britânicos foram libertadas junto aos Açores na semana passada, confirmou o aquário Sea Life de Brighton.

Barnacle Bill, como foi batizada uma das tartarugas, foi encontrada doente ao largo da ilha de Guernsey em 2023 e esteve em recobro no centro de reabilitação dedicado a tartarugas do aquário de Brighton, construído em 1872 e considerado o mais antigo do mundo.

Já o outro réptil, Tarquin, foi resgatado no ano passado em Blackpool, no norte do Reino Unido, e reabilitado no aquário de Scarborough.

As duas tartarugas foram libertadas nas águas portuguesas em 18 de setembro.

“Ver Barnacle Bill desaparecer nas águas do Atlântico foi o momento em que soubemos que a nossa missão se tinha tornado realidade. Não se tratava apenas de uma tartaruga — foi a prova de que o Reino Unido agora tem a capacidade de fazer uma diferença genuína na conservação das tartarugas marinhas”, afirmou o curador do Sea Life de Brighton, Joe Williams, citado num comunicado.

O centro de reabilitação dedicado a tartarugas desenvolvido naquele aquário foi uma “resposta direta ao aumento do número de tartarugas atordoadas pelo frio encontradas ao longo da costa britânica”.

Durante a reabilitação, as tartarugas receberam um diagnóstico médico completo, incluindo exames imagiológicos e análises ao sangue, foram medicadas e foram sujeitas a um regime alimentar específico, concebido para restaurar a sua força e condição física.

Preparado para estas situações, o centro de reabilitação em Brighton possui ainda sistemas aquáticos que simulam as condições naturais do oceano e estações de alimentação ocultas que incentivam comportamentos instintivos para a sobrevivência na natureza.

“O facto de Barnacle Bill ter completado a sua viagem da quase morte até à libertação total demonstra que o nosso investimento em equipamento especializado, conhecimentos e técnicas realmente funciona”, vincou Williams.