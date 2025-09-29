Sete jogos, sete vitórias, quatro goleadas, 19 golos marcados e apenas um sofrido, que até acabou por ser um autogolo de Nehuen Pérez. O FC Porto mantém o registo intocável nesta edição do Campeonato e vai chegar ao domingo de clássicos com três pontos de vantagem para o Sporting, que joga em Alvalade com o Sp. Braga, e quatro para o Benfica, que vai receber no Dragão. Os dragões têm o melhor ataque, a par dos leões, e a melhor defesa. Têm ainda o histórico do seu lado, já que foram sempre campeões depois de terem vencido os sete primeiros jogos (1940, 2008 e 2018). Esta é apenas a terceira vez que os portistas vencem as oito primeiras partidas de uma temporada, com a presente temporada a juntar-se a 1939/40 (13 vitórias) e a 2010/11 (11 triunfos).

Os 19 golos em sete jornadas perfazem o melhor registo do FC Porto desde 2017/18, com Sérgio Conceição, época em que também apontaram 19 golos nesta fase. Em termos defensivos, o registo de um golo consentido remonta à mesma temporada, que se junta às de 1991/92 e 1983/84. Com o golo desta segunda-feira, Samu Aghehowa faturou pelo terceiro jogo seguido e igualou Guilherme Schettine, Clayton Silva, Vangelis Pavlidis e Pedro Gonçalves no topo da lista de marcadores (cinco golos). Por outro lado, Deniz Gül voltou aos golos um ano depois e Zaidu Sanusi levavam quase dois anos sem agitar a rede do adversário. Martim Fernandes foi expulso pela primeira vez na sua carreira.

“Prefiro jogar 11 contra 11, mas a reação foi fantástica após a expulsão. Com e sem bola, compensámos tudo. A jogada do segundo golo foi fantástica. O espírito até ao final, para não sofrermos golos, foi incrível. Estes rapazes merecem celebrar, mas sabem que assim que chegarem ao estádio, o jogo de hoje [segunda-feira] acabou e temos de preparar o próximo com bom espírito e a vontade que tivemos hoje. Foi importante ter marcado o 2-0 e o 3-0 logo depois. Ajudou a ganhar confiança e estou muito feliz pelo Deniz [Gül]. Mereceu o golo. Já tinha entrado três vezes e teve impacto. Teria de mencionar também todos os outros, pois fizeram todos um bom jogo. Agora temos dois dias até ao jogo com o Estrela Vermelha, a começar hoje, com os jogadores a correr lá fora. Amanhã há uma sessão de treino. Temos de recuperar bem, com os pés no chão. Vamos em frente”, explicou Farioli à SportTV.

“Martim? Acontece. Foi um erro. O futebol é feito de erros. Lamentou, mas não há nada para lamentar. Tentou jogar a bola, pode acontecer. Samu? Pareceu uma tendinopatia, uma inflação. Fez sprints de 100 metros, 70 metros, a alta intensidade, e parar um corpo como o dele pode ser muito impactante. Espero que corra tudo bem. Correu muito no segundo golo [para celebrar]. Deve estar tudo bem. Fizemos o que tínhamos de fazer. Jogámos num dos melhores relvados da Liga, parabéns ao Arouca por isso. Contra uma equipa que faz bem as coisas. Não foi fácil 11 contra 11, mas também contra dez homens. Apoio? Parece algo comum, mas sendo sincero foi extraordinário. Os adeptos foram fantásticos. Soube que houve mais 500 bilhetes e 2.500 viajaram para comprar pessoalmente. Isso é fantástico. O esforço deles para comprar foi pago pelos jogadores. Agora vamos continuar, à espera de um Dragão cheio na Liga Europa. Vamos precisar deles nesta semana especial. Foi o primeiro passo. Agora temos de ir para o outro”, concluiu.