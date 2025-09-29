A ativista espanhola Ana Alcalde, que está abordo da flotilha que navega em direção a Gaza para entregar ajuda humanitária, afirmou que as agressões sexuais contra as mulheres feitas reféns pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 são “uma farsa”.

Numa entrevista ao canal espanhol Cuatro, a responsável pelas redes sociais da flotilha defendeu que as acusações foram desmentidas e que “as próprias raparigas que foram sequestradas saíram a dizer que foram bem tratadas”. “As violações são uma farsa”, afirmou, citada no El Mundo, contradizendo os testemunhos de reféns israelitas já libertadas e um relatório da ONU.

“Além disso, uma delas disse que se sentiu mal porque não lhe fizeram nada”, continuou Alcalde. Questionada sobre se apoia o Hamas, respondeu que é “contra os assassinatos, contra o sionismo, contra o supremacismo”. “Não desejo a morte nem dos israelitas, essa é a diferença”, afirmou, mostrando-se “a favor” da libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas.

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Ana Alcalde afirma-se como mulher feminista de esquerda. No ano 2000 converteu-se ao islamismo e passou a usar o hijabe, que atualmente não utiliza mais. Continua a usar o nome Hanan.