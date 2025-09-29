1237,7kWh poupados 1237,7 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Campeã do mundo de patinagem artística descarta coreografia com música de D4vd após descoberta de cadáver na bagageira

Este artigo tem mais de 1 ano

"Fui forçada a mudar de ideias, basicamente", admite a atleta que, depois de ter sido encontrado um cadáver no carro do cantor D4vd, decidiu não voltar a competir com a música do norte-americano.

i

Enquanto não tiver uma nova coreografia para apresentar, Alysa Liu irá competir com programas anteriores nas qualificações para os Jogos Olímpicos de Inverno

Instagram @alysaliu

Enquanto não tiver uma nova coreografia para apresentar, Alysa Liu irá competir com programas anteriores nas qualificações para os Jogos Olímpicos de Inverno

Instagram @alysaliu

Alysa Liu, campeã do mundo de patinagem artística no gelo, já tinha apresentado o seu novo exercício que a poderia levar aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. No entanto, uma investigação por homicídio ao cantor da música que a acompanha levou-a a alterar toda a coreografia, avançou a Associated Press.  

Há duas semanas, a americana competiu no Troféu da Lombardia, em Itália, onde apresentou pela primeira vez a nova coreografia para o seu “programa curto” (um dos programas apresentados em patinagem artística). This is how it feels, do cantor D4vd em colaboração com o islandês Laufey, era a música que a acompanhava.

No entanto, após ter sido encontrado um corpo em decomposição na mala de um carro em nome do cantor norte-americano, Alysa Liu decidiu não utilizar a mesma música para a sua nova coreografia, por “não ir ao encontro dos seus valores”.

“Eu tinha de mudar, sabem? Fui forçada a mudar de ideias, basicamente. Mas está tudo bem”, confessou a atleta em entrevista à Associated Press. “Quase tive de fazer um luto pelo processo — eu tenho os meus programas, eles iam crescer e evoluir, e eu ia acrescentar ainda mais. Mas não há nada como um novo começo”, continuou.

A atual campeã do mundo de patinagem artística no gelo anunciou a decisão nas suas redes sociais, nunca referindo explicitamente o nome do cantor.

“À luz das notícias recentes, a minha equipa e eu estamos decididos a seguir uma direção diferente que se alinha com os meus valores e com o meu caráter em geral”, é possível ler na publicação.

Enquanto não tiver uma nova coreografia para apresentar, Alysa Liu irá competir com programas anteriores nas qualificações para os Jogos Olímpicos de Inverno, que se irão realizar em Milão, em fevereiro de 2026.

Em setembro, a polícia de Los Angels abriu uma investigação depois de serem encontrados restos mortais de uma rapariga de 15 anos na mala de um Tesla do cantor D4vd. Num comunicado divulgado no início deste mês, um porta-voz de D4vd confirmou que tinha sido informado sobre a investigação e que o jovem de 20 anos estava a “cooperar totalmente com as autoridades”.

Texto editado por Dulce Neto

[O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Proponha uma correção, sugira uma pista: rgomes@observador.pt

Populares
Subsídios

ANMP quer clarificar Prestação Social Única nos municípios

Trabalhadores

Trabalhadores da EGEAC marcam protesto e exigem negociações

Meteorologia

Setembro de 2026 foi o mais quente desde 1931 em Portugal

Porto

Ponte móvel de Leixões em Matosinhos reaberta ao trânsito

Últimas
União Europeia

Comissário europeu exige resultados em negociações com China

Três Toques

Martínez está a caminho das Arábias? 

Almada

Dois metros colidem no centro de Almada

Em atualização
Não Se Fala de Outra Coisa

Médicos amputam perna errada a doente

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.