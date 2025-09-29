Campeã do mundo de patinagem artística descarta coreografia com música de D4vd após descoberta de cadáver na bagageira

Alysa Liu, campeã do mundo de patinagem artística no gelo, já tinha apresentado o seu novo exercício que a poderia levar aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. No entanto, uma investigação por homicídio ao cantor da música que a acompanha levou-a a alterar toda a coreografia, avançou a Associated Press.

Há duas semanas, a americana competiu no Troféu da Lombardia, em Itália, onde apresentou pela primeira vez a nova coreografia para o seu “programa curto” (um dos programas apresentados em patinagem artística). This is how it feels, do cantor D4vd em colaboração com o islandês Laufey, era a música que a acompanhava.

No entanto, após ter sido encontrado um corpo em decomposição na mala de um carro em nome do cantor norte-americano, Alysa Liu decidiu não utilizar a mesma música para a sua nova coreografia, por “não ir ao encontro dos seus valores”.

“Eu tinha de mudar, sabem? Fui forçada a mudar de ideias, basicamente. Mas está tudo bem”, confessou a atleta em entrevista à Associated Press. “Quase tive de fazer um luto pelo processo — eu tenho os meus programas, eles iam crescer e evoluir, e eu ia acrescentar ainda mais. Mas não há nada como um novo começo”, continuou.

A atual campeã do mundo de patinagem artística no gelo anunciou a decisão nas suas redes sociais, nunca referindo explicitamente o nome do cantor.