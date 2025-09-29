A candidata do Chega à Câmara de Ourique, Idalete Brito, defende a revisão do Plano Diretor Municipal e a criação de um parque industrial para haver mais habitação e empresas neste concelho do distrito de Beja.

“Defendo a alteração do PDM [Plano Diretor Municipal] e do Regulamento Municipal de Habitação, porque isso está a impedir o desenvolvimento do concelho a nível de novas construções e de requalificação de casas devolutas”, afirmou esta segunda-feira a cabeça de lista, em declarações à agência Lusa.

A par disso, a candidata do Chega defendeu a construção de “um parque industrial em condições, que atraia para o concelho de Ourique empresas para a criação de postos de trabalho e desenvolvimento”. “Neste momento, estamos um pouco ‘mortos’. Não temos comércio quase nenhum na nossa sede do concelho e, às vezes, qualquer aldeia tem mais comércio do que nós”, argumentou.

Natural de Ourique, Idalete Brito tem 48 anos e é animadora sociocultural na Santa Casa da Misericórdia local. A sua candidatura à Câmara de Ourique foi anunciada pelo Chega a 15 de janeiro deste ano, num comunicado em que foram divulgados os nomes de dois outros cabeças de lista do partido a câmaras do distrito de Beja.

Em caso de vitória nas eleições autárquicas de 12 de outubro, Idalete Brito prometeu aumentar o número de vagas para crianças nas valências de creche e jardim-de-infância, através da reabilitação das escolas desativadas nas freguesias rurais.

A candidata do Chega disse ainda querer reativar a “brigada do alcatrão” na autarquia, uma vez que as estradas municipais “são um ‘buraco pegado'”, assim como investir no saneamento básico e abastecimento de água.

A Câmara de Ourique é gerida pelo PS desde 2005, período que não merece avaliação positiva por parte da candidata do Chega. “Em 20 anos não há uma obra emblemática que eu possa referir”, frisou.

Nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro, são também candidatos à Câmara de Ourique o atual presidente do município, Marcelo Guerreiro, pelo PS, o deputado Gonçalo Valente, pela coligação PSD/CDS-PP, e o mineiro Manuel Almeida, pela CDU. O atual executivo municipal é composto por três eleitos do PS e dois da coligação PSD/CDS-PP.