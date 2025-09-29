O candidato do Chega à Câmara de Alvito, no distrito de Beja, Hugo Ganhão Coelho, defendeu esta segunda-feira a criação de um seguro municipal e mais medidas da autarquia para atrair médicos para o concelho.

“Estou preocupado com várias áreas [no concelho], nomeadamente a da saúde e a questão da falta de médicos”, argumentou o cabeça de lista do Chega a este município alentejano, em declarações à agência Lusa.

Segundo Hugo Ganhão Coelho, já existem “incentivos” implementados pela Câmara de Alvito, de maioria PS, para atrair médicos para o concelho, mas “são poucos e não deram efeito até agora”. “É preciso criar mais medidas. Para mitigar esta situação da falta de médicos, temos que ter outras atitudes mais proativas”, defendeu.

Hugo Coelho, de 50 anos, que nasceu em Angola, mas veio viver para Portugal “logo com um mês de vida”, é residente em Odivelas, no distrito de Lisboa, e candidata-se à Câmara de Alvito como independente nas listas do Chega, por ser este o partido cujas “ideias mais se aproximam” da sua “visão”, afiançou. Foi militante do PSD “durante 30 anos”, mas indicou à Lusa que se desvinculou do partido social-democrata “este ano”.

Inicialmente, a 5 de agosto, a Distrital de Beja do Chega anunciou um outro candidato do partido a este município, o ex-militante do CDS-PP André Reis, atual vereador na Câmara de Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

Hugo Ganhão Coelho explicou à Lusa que, “dias antes da entrega das listas em tribunal”, recebeu “o convite do Chega para ser cabeça de lista”, substituindo assim André Reis que “não podia avançar, por razões profissionais”.

O candidato, empresário na área da consultoria de negócios nacionais e internacionais e que disse trabalhar também “nas áreas das telecomunicações, banca e imobiliária”, garantiu que tem vindo “a estudar o panorama de Alvito” e “há muito por fazer”.

Caso seja eleito presidente da câmara, uma das medidas que sugere, interligada com a saúde, é a criação da apólice “Alvito Mais Saúde”, ou seja, um seguro municipal que apoie a população. “Pretendo reunir com as principais companhias de seguros para criar essa apólice conjunta a que as pessoas poderão aderir, mas que contará com um apoio do município numa percentagem. Como é um seguro conjunto, os custos reduzem-se e torna-se exequível, até para os mais velhos”, propôs.

Outras das suas ideias passam por criar consultas gratuitas de várias especialidades, melhorar os transportes entre freguesias, apoiar o turismo, a economia e os jovens.

São também candidatos à Câmara de Alvito o atual presidente do município, José Efigénio, pelo PS, o psicólogo David Serra, pela CDU, e Dinis Pinto, o atual presidente da Junta de Freguesia de Alvito eleito pela CDU, mas que, agora, concorre por um movimento independente.

O executivo municipal tem maioria do PS, com três eleitos deste partido, e dois da CDU. As eleições autárquicas realizam-se no dia 12 de outubro.