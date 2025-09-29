O candidato do PS à Câmara de Mourão, José Duarte Franco, prometeu esta segunda-feira o desenvolvimento de uma estratégia que permita ao concelho tirar mais proveito da proximidade da albufeira de Alqueva nas áreas do turismo e agricultura.

“O Alqueva trouxe-nos a forma de crescer e, por isso, devemo-nos virar para a água”, afirmou à agência Lusa o candidato e atual presidente da Junta de Freguesia de Mourão.

José Duarte Franco, cuja candidatura foi anunciada em dezembro de 2024, em conjunto com as de outros cabeças de lista do PS no distrito, propôs “uma estratégia integrada que una o turismo e a agricultura”. O objetivo, assumiu, é que Mourão “deixe de ser apenas um concelho de passagem” e consiga fixar população e investimento.

“Mourão tem recursos únicos, do Alqueva às paisagens, ao património histórico e às nossas tradições, mas este potencial deve transformar-se em linhas concretas”, frisou, considerando que “o turismo é o motor de futuro” do concelho.

Nesse sentido, o candidato socialista defendeu que a câmara municipal deve apostar em “novas dinâmicas turísticas”, com “ligação direta à barragem de Alqueva”, para o concelho “aproveitar tudo o que tem”.

Já na área agrícola, se for eleito presidente do município, José Duarte Franco revelou a intenção de exigir ao Governo e à Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) a criação de regadio em Mourão e na freguesia da Granja.

“Não queremos ficar para trás, queremos que a parte do regadio seja extensível a todo o concelho”, vincou, lembrando que estão em desenvolvimento blocos de rega nos concelhos vizinhos de Moura e Reguengos de Monsaraz.

José Duarte Franco, de 42 anos, é o atual presidente da Junta de Freguesia de Mourão, eleito pelo PS nas autárquicas de 2017 e reeleito em 2021. Além do candidato do PS, concorrem à Câmara de Mourão o atual presidente, João Fortes, pela coligação PSD/CDS-PP, o empresário e técnico oficial de contas Pedro Dias, pela CDU, e o inspetor da ASAE João Malheiro, pelo Chega.

O atual executivo municipal é composto por três eleitos da coligação PSD/CDS-PP e dois do PS. As eleições autárquicas realizam-se no dia 12 de outubro.