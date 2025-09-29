O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Kim Son Gyong, garantiu esta segunda-feira, perante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, que Pyongyang nunca renunciará ao estatuto de potência nuclear.
“Impor a “desnuclearização” à Coreia do Norte equivale a pedir-lhe que renuncie à sua soberania e ao seu direito de existir. (…) Nunca abdicaremos da energia nuclear, que é a nossa lei nacional, a nossa política nacional e o nosso poder soberano”, assegurou o diplomata.
Pyongyang declarou o seu estatuto nuclear “irreversível” em 2022 e consagrou-o na Constituição no ano seguinte.
O regime norte-coreano realizou seis testes nucleares entre 2006 e 2017 e, apesar das pesadas sanções internacionais, continuou a expandir o arsenal, segundo relatórios das Nações Unidas.
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmara na semana passada estar disponível para retomar contactos com Washington, desde que os Estados Unidos abandonem a exigência de desnuclearização.
Também na passada semana, do lado sul-coreano, o novo Presidente, Lee Jae-myung, afirmou a necessidade de reconstruir a confiança entre os dois países e de pôr fim ao “ciclo vicioso de tensões militares” na península.
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