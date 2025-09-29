O cabeça de lista da candidatura Porto Primeiro – Nuno Cardoso (coligação NC/PPM) disse esta segunda-feira que pretende liderar uma autarquia “completamente empenhada” na resolução dos problemas e anseios das instituições sociais da cidade do Porto.

No âmbito de uma visita que efetuou à APAV — Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, no Porto, Nuno Cardoso, que foi presidente da autarquia entre 1999 e 2001, salientou que a cidade é feita das pessoas e das suas instituições e, portanto, “só trabalhando em conjunto se conseguirá ser mais eficazes e resolver os problemas de instituições como a APAV, que tem um trabalho de grande mérito”.

Em declarações à Lusa, o candidato disse que o objetivo da visita à APAV foi obter uma visão dos problemas e das prioridades desta associação, para que “os seus anseios possam ser cumpridos, de forma ainda mais eficaz”.

A “Porto Primeiro” surgiu para resolver “os problemas com as pessoas e com as instituições” e, nesse sentido, “verão na Câmara do Porto uma autarquia completamente empenhada” nesse objetivo, sustentou.

Nesta associação em concreto, uma instituição de solidariedade social com 35 anos de existência, “viemos conhecer o retrato que fazem dos problemas de violência, de violência doméstica, que é um drama absolutamente inadmissível, que continua a crescer no país e na cidade”.

“Portanto, é saber como é que veem os desafios para o futuro e quais são os projetos que têm, porque a Porto Primeiro, gerindo a cidade, quer, de facto, estruturar toda a resposta com base nas instituições que existem“, frisou.

Nuno Cardoso prometeu “uma autarquia rejuvenescida, recuperada e com grande vitalidade”. “O tecido associativo é tudo. Infelizmente, nestes 24 anos que medeiam a minha passagem pela câmara, perdemos muitas destas instituições, houve muita falta de apoio ao movimento associativo na cidade”, lamentou.

O candidato do Porto Primeiro — Nuno Cardoso considerou que os autarcas devem ser “servidores da cidade, servidores dos munícipes, servidores das instituições, servidores de quem quer investir na cidade”, destacando alguns dos seus projetos, nomeadamente, na zona industrial do Porto, na freguesia de Ramalde.

Nuno Cardoso disse à Lusa que pretende construir em Ramalde uma espécie de “laboratório de cidade europeia, onde haja, efetivamente, uma economia vibrante, onde haja habitação e onde haja também lazer e escolas”. “São 100 hectares que aquele território tem, queremos que as pessoas habitem, que trabalhem, que consigam fazer todas as suas atividades (…), é um território muito agradável, muito bem situado, no caminho entre a Baixa e o aeroporto, portanto tem tudo para correr bem e vai correr bem, é um projeto absolutamente estrutural”, acrescentou.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.