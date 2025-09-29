O candidato pela coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município afirmou esta segunda-feira querer avançar no próximo mandato com escadas rolantes no acesso ao Polo I da Universidade, na rua da Alegria, e melhorar ligações entre as várias escolas do Politécnico.

No final de uma reunião com a presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Cândida Malça, e depois de já ter também visitado a Universidade de Coimbra na pré-campanha, o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, reconheceu que há várias questões a resolver na mobilidade junto dos diferentes polos de ensino superior de Coimbra.

No caso da Universidade, o candidato da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/NC/PPM/MPT/V) compromete-se a avançar com a instalação de escadas rolantes, com diferentes patamares, na encosta junto à linha do Jardim Botânico, entre a rua da Alegria e o Polo I, na Alta da cidade.

A linha dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que neste momento sobe o Botânico desde a sede das Águas de Coimbra seria depois “substituída por um vai e vem entre o Polo I e Polo II” da Universidade de Coimbra (UC), a partir da rua da Alegria.

“Foi um compromisso que já assumimos perante a Universidade de implementarmos esse sistema que nos permite, sem comprometer mais meios, converter a linha do Botânico num vai e vem entre Polo I e Polo II e encontrar uma solução para vencer a encosta e o desnível através de escadas rolantes”, disse José Manuel Silva, referindo que esta proposta surgiu da parte da UC e que decidiu acolher.

Além dessa proposta, que procura assegurar melhor ligação entre os dois polos da UC, o candidato da coligação notou também que é preciso adaptar a rede dos SMTUC a mudanças dentro do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), com cada vez mais cursos ministrados em diferentes escolas daquela instituição. “Essa questão vai ser considerada na revisão das linhas que estão a ser feitas nos SMTUC”, disse.

O autarca apontou também para a criação de uma nova interface de transportes junto ao edifício da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para assegurar melhores ligações com a margem esquerda e conexão dessa zona da cidade à estação de Coimbra-B e metrobus.

Além disso, José Manuel Silva vincou a aposta na mobilidade ativa entre os diferentes polos do IPC, recordando que o atual executivo aprovou um plano de ciclovias na cidade com 209 quilómetros projetados.

Questionado sobre quantos quilómetros de ciclovia poderão ser executados no próximo mandato, o autarca recusou-se a avançar com um número específico, notando que a sua construção está dependente “de possibilidades de financiamento”. “O que garantimos é que vamos maximizar a utilização dos financiamentos para realizar as ciclovias”, disse.

Além de José Manuel Silva, são candidatos à Câmara de Coimbra a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/L/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU; o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU. As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.