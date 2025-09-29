O Hospital Lusíadas Campera vai abrir ao público no dia 6 de outubro no Carregado, no concelho de Alenquer e distrito de Lisboa, anunciou esta segunda-feira o grupo Lusíadas Saúde em comunicado.

Este hospital representa um investimento superior a 28 milhões de euros e vai permitir criar “mais de 500 novos postos de trabalho”, segundo o grupo.

Localizado no Campera Outlet Shopping, no Carregado, o novo hospital disponibiliza 27 gabinetes de consulta, duas salas de bloco operatório preparadas para diversas especialidades cirúrgicas e atendimento sem marcação de adultos, das 08h00 às 22h00 todos os dias.

A unidade oferece um conjunto alargado de especialidades clínicas, tais como Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Gastrenterologia, Ginecologia-Obstetrícia, Imagiologia, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Neurologia, Nutrição Clínica, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Pediatria.

O hospital apresenta uma “abordagem inovadora” na cirurgia de ambulatório, suportada por tecnologia de última geração.

“O Hospital Lusíadas Campera representa uma aposta estratégica do Grupo Lusíadas e o reforço do nosso compromisso em reduzir assimetrias regionais no acesso à saúde. Com esta nova unidade, prosseguimos o nosso plano de expansão nacional, promovemos o desenvolvimento socioeconómico da região e contribuímos ativamente para moldar o futuro da saúde em Portugal”, disse o presidente executivo (CEO) do Grupo Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, citado no comunicado.

O grupo pretende “reforçar a sua presença na região da Grande Lisboa com esta sétima unidade”.