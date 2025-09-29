Um homem, de 47 anos, morreu, esta segunda-feira, num acidente de trator, na aldeia de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, confirmou o fonte dos bombeiros à Lusa.
De acordo com o comandante dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau, o acidente aconteceu perto da capela da localidade, durante a tarde, e quando os operacionais chegaram ao local a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.
Foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).
O corpo vai ser autopsiado, para despistar a possibilidade de a vítima se ter sentido mal, provocando assim o acidente.
Além dos bombeiros e da VMER, no local esteve ainda a GNR.