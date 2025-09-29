O presidente da Câmara de Viana do Castelo estimou que dentro de dois meses o sistema de bilhética do novo serviço de transportes urbanos esteja implementado, sendo que até lá os utentes viajam gratuitamente.

“O tarifário está definido, mas falta a fundamentação económica. Depois disso terá de ir a reunião de câmara, depois a discussão pública e, à Assembleia Municipal. Por isso falo em dois meses”, afirmou.

Luís Nobre, que falava aos jornalistas no quartel dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, para fazer o balanço de quase uma semana de implementação do TuViana adiantou que “o tarifário não terá menores implicações financeiras para os utentes”.

“Dos vários passes que existiam [com a transportadora anterior] o valor chegava quase a 80 euros, se o mesmo utente quisesse andar em toda a área do serviço urbano. No futuro, vai custar 25 euros e os munícipes vão poder andar em todas as linhas”, apontou.

O autarca socialista disse que o balanço de quase uma semana de funcionamento do novo serviço de transportes públicos é “positivo” e representou uma decisão de coragem”.

“Não encontro outra palavra para descrever o que sinto: Conseguimos. Com todas as vicissitudes, com um processo complexo sobre o qual não tínhamos experiências, partimos com uma folha completamente em branco há mais de um ano (…).Estamos num processo progressivo, de melhoria contínua e diária. Todos os dias conseguimos melhorar e resolver as situações que vão sendo identificadas por nós, outras pelos utentes com o objetivo de atingir a excelência”, sublinhou.

Dos 17 autocarros elétricos que a câmara comprou com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 11 já estão a operar.

A câmara “contratou 27 Agentes Únicos de Transportes (AUT), mas ainda está a decorrer um terceiro procedimento para a contratação de mais sete AUT para garantir dois turnos e o funcionamento durante os sete dias da semana”.

Atualmente, “estão a funcionar 11 linhas do TuViana, número que aumentará para as 14 quando estiver concluído o processo de desagregação de freguesias, sendo que está ainda prevista uma 15 linha para a zona industrial de São Romão do Neiva”.

Luís Nobre explicou que dos três parques industriais do concelho, “o novo serviço de transportes já serve as áreas empresariais da Meadela e Praia Norte”.

“Quando estiverem contratados mais sete AUT, entrarão em serviço mais três autocarros elétricos, num total de 14, um deles para servir a zona industrial de São Romão de Neiva”, adiantou, prevendo que isso ocorra durante o mês de outubro. Dos 17 autocarros elétricos, “três vão ficar de reserva”.

O novo serviço começou a funcionar no dia 23, com apenas três autocarros elétricos e outros que o município alugou para garantir o serviço.

Na última sexta-feira chegaram os restantes veículos elétricos que permitem aos utentes ter acesso a “informação em tempo real do seu itinerário, estando ainda dotados de tecnologia que assegura um modelo de gestão e de operacionalização do melhor do que há no nosso país”.