“Mr. Bigstuff”, temporada 2

SkyShowtime, segunda-feira, 29 de setembro

Ao SkyShowtime continuam a chegar séries britânicas com algum interesse. E este “algum” não deve ser tomado com leveza, quer apenas dizer que valem a pena a nossa intenção e podem incluir um fator surpresa. Mr. Bigstuff é uma comédia, sobre dois irmãos que se reencontram num momento em que um deles está quase-quase a dar o nó. Problema? O outro irmão tem uma personalidade problemática e regressa à sua vida com exigências de mais atenção do que às vezes se pode dar. Todos os episódios da segunda temporada já estão disponíveis.

“Chad Powers”

Disney+, terça-feira, 30 de setembro

Há razões para achar que Chad Powers é a tentativa da Hulu/Disney+ de criar um outro Ted Lasso. Primeiro, o protagonista, que também dá o nome à série, é uma personagem que nasceu noutras paragens — neste caso, uma criação de Eli Manning (antigo quarterback dos New York Giants) para a ESPN. Segundo, é à volta de desporto; Terceiro, é uma comédia. Único problema — e é real — é que é à volta de futebol americano, mais especificamente, o universitário. Mas apesar da aparente distância face ao público europeu, há aqui algo para nos agarrar. É Glen Powell que interpreta Russ Holliday/Chad Powers. Duas personagens? Mais ao menos. Glen é Holliday, um quarterback que falhou o momento quando estragou tudo — da pior maneira — no jogo decisivo da carreira. Falhou uma entrada na liga profissional e, desde então, vive ao lado do fantasma do que poderia ter sido. Por isso tenta uma coisa aparentemente sem sentido: e se voltasse ao desporto universitário usando uma prótese na cara e criando uma nova persona? Assim nasce Chad Powers. Seis episódios que se veem muito bem e com muito espaço para crescer.

“Contra a Lei”

Filmin, terça-feira, 30 de setembro

Contado em quatro partes, Contra a Lei (em inglês tem o título de uma canção de Sonny Curtis, popularizada por Bobby Fuller, tornada coisa própria pelos The Clash, chamada I Fought The Law), sobre uma mãe — Ann Ming, que escreveu o livro no qual esta história é baseada –, sobre a sua batalha para alterar uma lei com séculos para penalizar criminosos. A razão? A sua filha morreu em 1989, com 22 anos, nas mãos de um assassino. Ao longo de 17 anos, Ann Ming tentou que justiça fosse feita, levando a cabo uma campanha da qual nunca desistiu até ser debatida — e alterada — na Câmara dos Comuns do parlamento britânico.

“O Corvo e a Coroa”

TVCine Edition/TVCine+, quarta-feira, 1 de outubro

Série histórica que nos leva até ao século XV e uma Europa em tensão com os avanços do Império Otomano. A história anda à volta de János Hunyadi, comandante militar húngaro que liderou a resistência cristã contra as ofensivas otomanas. Pelo trailer parece que visualmente tem tudo aquilo que se pede de um drama histórico. Um episódio novo chega todas as quartas-feiras à TVCine.

“Prazeres Paralelos”

TVCine Edition/TVCine+, quinta-feira, 2 de outubro

No aborrecimento de um casamento, descobrir que é possível ter uma vida alternativa com outro homem? Essa é a história de Prazeres Paralelos, uma comédia em volta de Mae (Zoe Lister-Jones, que também criou e realizou a série) que, um dia, começa a viver num mundo de realidade alternativas que contrariam a sua verdade. Tal como é hábito no TVCine, um episódio novo chegará todas as semanas.

“Muito Machos”

Netflix, quinta-feira, 2 de outubro

A piada não é nova, o fenómeno também, mas volta e meia tem que se criar esta comédia sobre homens que se têm de habituar aos novos tempos. Parece um problema eterno, o da adaptação dos homens. Tudo muda, mas os comportamentos parecem um problema. E razão de comédia. Eis o que se passa, um grupo de amigos, nos 40, percebe que o mundo mudou e têm que se adaptar a esta nova ideia de ser homem em 2025. Série alemã de comédia. A sério, isto não promete muito.

“Monstro: A História de Ed Gein”

Netflix, sexta-feira, 3 de outubro

Estranho dizer que tínhamos saudades de uma série sobre assassinos criada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Bom, mais tínhamos. A terceira série de antologia do dossier Monster estreia-se esta semana. Depois de Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menendez, é a vez de Ed Gein, que cometeu atrocidades durante a década de 1950 e que serviu de modelo para a criação do Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. Charlie Hunnam interpreta o papel principal.