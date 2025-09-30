O candidato à presidência da Câmara de Leiria da Alternativa Democrática Nacional (ADN), Nuno Henriques Barroso, defendeu esta terça-feira o fortalecimento do comércio e a dinamização de atividades para o promover.

“O comércio tem de ser fortalecido, o comércio local é muito importante para a economia, não só o comércio local, mas também a dinamização de atividades que promovam depois a aproximação com o comércio”, afirmou à agência Lusa Nuno Henriques Barroso.

Na feira de Leiria, no dia em que arrancou a campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro, um gaiteiro abriu caminho à comitiva do ADN, com o candidato a repetir “Olha a campanha eleitoral” e “Olha o ‘panfletozinho'”, desejando aos comerciantes “tudo a correr bem”.

Nuno Henriques Barroso distribuiu canetas e panfletos, nos quais o destaque é “Em Leiria nada nos vai escapar!” e onde constam as prioridades do ADN.

“Uma caneta eu quero, o resto não”, disse uma mulher ao candidato, referindo-se à propaganda eleitoral, ao que aquele respondeu prontamente: “Eu quero o voto”.

O candidato, de 48 anos, político, músico, autor e compositor, salientou a importância de “aproximar os cidadãos destas feiras”, pugnando pelo apoio aos “pequenos e médios comerciantes e também criar essa dinâmica”.

Por outro lado, o cabeça de lista do ADN apontou a necessidade de “reforçar a segurança, porque Leiria precisa também de reforçar essa área”.

Sobre o sufrágio, o candidato adiantou que as “expectativas são as melhores”, referindo que alcançar representação na Câmara, Assembleia Municipal e na Assembleia de Freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista, lista que também lidera, “era bom”.

“Isso seria ótimo para nós”, reiterou, para salientar que “o ADN é um partido relativamente novo”, mas tem tido “bons resultados em Leiria”, pelo que espera “o melhor também para estas eleições enquanto candidato à Câmara”.

Para Nuno Henriques Barroso, o objetivo passa também por fazer crescer o partido e afirmar os seus valores, que “são os valores antiglobalistas, anti Agenda 2030 e anti esta era totalmente digital, onde as pessoas parecem que são robôs e mecânicos”.

“Eu sou muito humanista e acredito nestes valores que são muito diferentes para onde estamos a caminhar”, declarou, criticando “os governos constantes do PS e do PSD a trocar apenas as cadeiras, mas depois, de facto, nada muda, porque o poder sombra está e existe”.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores sociais-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria nas eleições autárquicas Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Paulo Ventura (IL), Nuno Violante (CDU), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN) e Branca Matos (CDS-PP).