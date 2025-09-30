O homem que abriu fogo no último domingo numa igreja mórmon no estado norte-americano do Michigan, provocando quatro mortos e oito feridos, era um veterano de guerra que serviu as forças armadas dos EUA na guerra do Iraque.

De acordo com a imprensa norte-americana, que cita os responsáveis da polícia do Michigan, o suspeito — que foi abatido pela polícia durante uma troca de tiros — seria Thomas Jacob Sanford, um homem de 40 anos que se juntou aos fuzileiros navais em 2004.

Como mecânico de automóveis nas forças armadas, Sanford esteve destacado no Iraque durante sete meses, entre 2007 e 2008.

No domingo passado, o ex-militar dirigiu-se na sua carrinha até uma igreja mórmon em Grand Blanc, pequena cidade com menos de 8 mil habitantes no estado do Michigan, e atacou a igreja, abrindo fogo sobre os fiéis que se encontravam numa celebração. Depois, com recurso a combustível, pegou fogo ao templo, que ficou praticamente todo destruído.

Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas. A polícia foi chamada ao local e acabou por abater Sanford numa troca de tiros.

De acordo com as autoridades norte-americanas, não foi, até agora, possível perceber as motivações de Sanford para atacar aquela igreja. Os jornais têm procurado traçar um perfil do ex-militar para tentar compreender o que poderá estar por trás do ataque.

Sanford viveria em Burton, a cerca de 15 minutos de carro do local do ataque. Imagens do Google Maps entretanto identificadas pela imprensa mostram que o homem tinha, no seu jardim, um cartaz de campanha de Donald Trump.

Veio também a público uma fotografia divulgada nas redes sociais que mostra Sanford com uma t-shirt alusiva à reeleição de Donald Trump.

De acordo com o The Guardian, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que, de acordo com algumas informações preliminares do FBI, Sanford seria bastante crítico da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias — a igreja cristã de origem norte-americana com raízes no século XIX cujos fiéis são habitualmente conhecidos como mórmones — e chegaria a considerar aquela fé o “Anticristo”. O jornal Detroit Free Press deu informações no mesmo sentido, citando um candidato à autarquia local que diz ter tido uma conversa de 20 minutos com Sanford, na qual o ex-militar se multiplicou em críticas aos mórmones.

Há, ainda, registos de que Sanford terá publicamente assinado duas petições no passado: uma contra as medidas de confinamento na pandemia e outra em defesa de legislação mais restritiva sobre o aborto.

Donald Trump recorreu à rede Truth Social para comentar o caso, dizendo que “ainda há muito” por saber e para considerar que parece ser “mais um ataque direcionado aos cristãos nos EUA”. As autoridades estão ainda a investigar os contornos do caso.