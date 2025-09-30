A candidata da coligação PSD/CDS-PP à Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, assumiu esta terça-feira querer conquistar um segundo mandato nestas autárquicas para “dar continuidade” ao seu projeto e reforçar a aposta na habitação e na criação de empresas.

No primeiro dia de campanha eleitoral, a candidata e atual presidente do Município de Portalegre fez uma ação de rua no Bairro dos Assentos, com uma forte participação de apoiantes, tendo sido acarinhada pelos eleitores com os quais se cruzou, constatou a agência Lusa no local.

“A mensagem que eu quero passar aos portalegrenses é que há um trabalho a que temos de dar continuidade. Não é possível, em quatro anos, executar todo um projeto que permitiu transformar Portalegre. Resolvemos muitas questões, muitas obras, mas muito mais há para fazer”, destacou.

Durante uma pausa na entrega de canetas e documentos aos eleitores, a cabeça de lista afiançou à Lusa que o seu programa eleitoral “é ambicioso”. E é também aquele que, na sua opinião, Portalegre e as freguesias rurais necessitam nesta altura.

“Nós precisamos de fixar pessoas, esse é o ponto fundamental, precisamos de fixar mais empresas, criar mais emprego, pelo que, a ampliação da zona industrial, é importantíssima”, defendeu.

Fermelinda Carvalho explicou que, nos últimos quatro anos, através de ações em tribunal, o município conseguiu reverter lotes da zona industrial que estavam sem ser utilizados “há décadas” e colocou-os de novo no mercado.

No entanto, defendeu, é preciso “criar mais lotes de terreno” para fixar mais empresas naquela região.

Na área da habitação, a candidata do PSD/CDS-PP e atual presidente da Câmara de Portalegre recordou a reabilitação de mais de 40 casas no Bairro da Ratinha.

E, caso seja eleita nas autárquicas do próximo dia 12 deste mês, Fermelinda Carvalho prometeu continuar a reabilitar habitações para dar resposta aos munícipes com menor poder de compra.

“Temos muitos loteamentos na cidade, mas, obviamente, nem todas as famílias conseguem comprar um apartamento por valores mais elevados, pelo que existe aqui a necessidade também de um reforço de habitações da câmara”, sustentou.

O município adquiriu e recuperou “algumas habitações”, mas pretende também “recuperar habitações no centro histórico” e “comprar mais e implementar a Estratégia Local de Habitação”, cujas obras estão agora a “conseguir adjudicar”, disse.

Além de Fermelinda Carvalho, concorrem à Câmara de Portalegre nestas eleições autárquicas Francisco Silva, pelo PS, Ricardo Romão, pela Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP), João Lopes Aleixo, pelo Chega, e Diogo Júlio Serra, pela CDU (PCP/PEV).

O atual executivo é composto por três eleitos da coligação PSD/CDS-PP, dois do PS e dois da Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP).

Na Assembleia Municipal de Portalegre, onde a coligação PSD/CDS-PP tem 12 eleitos, a oposição tem maioria, com oito do PS, oito da CLIP e um da CDU.