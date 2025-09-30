Cerca de 230 empresas, com um total de 2.300 trabalhadores, estão instaladas nos 11 parques geridos pela sociedade Madeira Parques Empresariais (MPE), na Região Autónoma da Madeira, indicou esta terça-feira o presidente da instituição, Gonçalo Pimenta.

“Nos 11 parques empresariais temos uma taxa de ocupação que se cifra nos 82%”, disse, explicando que a taxa é de 100% em cinco.

Gonçalo Pimenta falava na apresentação do Plano de Dinamização dos Parques Empresariais 2025-2031, no Funchal, que define sete objetivos estratégicos para incrementar a atividade da MPE, nomeadamente através da captação de novas áreas de negócio e da promoção internacional.

Criada pelo Governo Regional em 2001, a Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, é responsável pela instalação, gestão, exploração e promoção dos parques empresariais da Calheta, Camacha, Câmara de Lobos (dois), Cancela, Machico, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santana e São Vicente.

Foi também criado um parque no concelho da Ponta do Sol, na zona oeste da ilha, mas está fechado devido a questões pendentes com a Câmara Municipal local.

“Temos um valor estimado na ordem dos 3 milhões de euros, o que revela que temos uma consolidação financeira estável do ponto de vista do volume de faturação”, indicou Gonçalo Pimenta, vincando que nos últimos três anos não houve injeção de capital por parte do acionista Governo Regional, o que, sublinhou, revela que estão “a gerir bem uma empresa pública”.

Os parques empresariais localizados nos municípios da costa norte da ilha da Madeira — Santana, São Vicente e Porto Moniz — são os que apresentam taxas de ocupação mais baixas, mas o presidente da MPE disse que o novo plano de dinamização aponta para fixação de empresas do setor tecnológico por via da “fiscalidade bastante atrativa”.

“Uma das vantagens competitivas que estamos a utilizar para incrementar e fomentar mais emprego na costa norte e mais indústria na área tecnológica é que o nosso código fiscal de investimento garante 40% de dedução à matéria coletável do ponto de vista dos lucros das empresas”, explicou.

Gonçalo Pimenta adiantou, por outro lado, que uma empresa do setor farmacêutico vai instalar-se no Parque Empresarial de Santana, devendo iniciar as obras até ao final do ano, num investimento de 12 milhões de euros.

O Plano de Dinamização dos Parques Empresariais 2025-2031, elaborado pela PKF Portugal, aponta também para a importância do mercado da diáspora madeirense, considerando fundamental atrair empresários e investimento, nomeadamente da Venezuela e da África do Sul.

Na sessão de terça-feira, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, apresentou alguns dados referentes ao segundo trimestre de 2025, vincando que “a Madeira cresce economicamente há 51 meses consecutivos”.

“Desemprego no final de junho situou-se nos 4,8%, reflexo da criação de mais 407 sociedades, a remuneração bruta mensal média cresceu para os 1.676 euros e o consumo de energia aumentou no segundo trimestre 2,1%”, indicou.