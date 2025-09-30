Cientistas desenterraram a oficina de conchas mais antiga da Europa Ocidental em Charente-Maritime, no sudoeste de França, que foi ocupada há 42 mil anos por artesãos cuja identidade permanece um mistério.

De 2018 a 2020, os paleoantropólogos escavaram meticulosamente uma área de três metros quadrados e 15 centímetros de profundidade no sítio arqueológico de La Roche-Pierrot, em Saint-Césaire.

Este trabalho minucioso levou à descoberta de cerca de 200 fragmentos de conchas littorina, tema de uma publicação recente nos Anais da Academia Nacional de Ciências, da autoria de cientistas do CNRS, da Universidade de Bordéus, do Ministério da Cultura e da Universidade de Toulouse, noticiou na segunda-feira a agência France-Presse (AFP).

Estas conchas, com apenas um centímetro de tamanho e semelhantes a pervincas, “são bastante coloridas no seu estado natural, com tons que variam do castanho ao amarelo-avermelhado” e foram “presumivelmente selecionadas” por esse motivo, explicou à AFP Isabelle Crevecoeur, coautora do estudo.

Cerca de trinta destas apresentam vestígios de perfuração feita pelo homem, provavelmente com um objeto de pedra, num “local muito específico”.

“Os furos não apresentam sinais de desgaste” e “outras littorinas, mais pequenas, não estão perfuradas”, acrescentou a diretora de investigação do CNRS.

Nas proximidades, os investigadores encontraram mais de uma centena de fragmentos de pigmentos vermelhos e amarelos, partidos “talvez com o propósito de os moer e preparar uma mistura que pudesse ser utilizada para colorir”.

Na altura, a costa atlântica onde as conchas foram recolhidas ficava a 100 quilómetros de distância. E os pigmentos foram extraídos de pelo menos quarenta quilómetros em redor do local da escavação.

“Podemos imaginar um grupo de pessoas a parar em La Roche-à-Pierrot para reparar algo”, por exemplo, “uma peça de vestuário colorida adornada com conchas”, e “a deixar para trás o que não usa”, sublinhou Crevecoeur.

Com 42 mil anos, o sítio arqueológico é o mais antigo do género descoberto na Europa Ocidental e pertence ao Châtelperroniano, uma cultura do Paleolítico Superior que se encontra em França e no norte de Espanha, cuja identidade — Neandertal ou Homo sapiens — é motivo de debate.

Entre 55.000 e 42.000 anos a.C., a Europa sofreu uma profunda transformação, os últimos Neandertais foram gradualmente substituídos por grupos de Homo sapiens que vieram de África via Médio Oriente.

Durante este período de transição, “surgiram novas indústrias (técnicas de fabrico de ferramentas) que contrastavam fortemente com o que os Neandertais faziam”, explicou a paleoantropóloga.

Mas “ainda não era um mundo completamente sapiens”, com uma “forma ainda diferente de moldar ferramentas em lâminas e lâminas pequenas”.

No norte e leste da Europa, os restos humanos foram associados a algumas destas culturas de transição, permitindo que fossem atribuídos ao Homo sapiens. Mas não nos sítios Châtelperronianos da Europa Ocidental.

“Até agora, os sítios claramente associados aos Neandertais não contêm contas de concha”, sublinhou a investigadora.

A explosão da expressão simbólica durante este período, marcada em particular pelas práticas ornamentais, é geralmente associada ao Homo sapiens, sendo que apenas escavações realizadas no sudeste da Europa e em redor do Mediterrâneo revelaram este tipo de ornamentação com conchas.

Os autores do estudo estão indecisos sobre a identidade dos artesãos de La-Roche-à-Pierrot, apresentando duas hipóteses.

Se fossem Neandertais, “a rutura cultural é tão forte, tanto na forma como as ferramentas eram feitas como na expressão simbólica, que não conseguimos imaginar que isso tenha acontecido por si só”, mas provavelmente pelo contacto com o Homo sapiens, apontou Crevecoeur.

Se, pelo contrário, os ornamentos forem obra do Homo sapiens, isso significaria que um grupo pioneiro dos nossos antepassados já estava presente na Europa Ocidental há 42.000 anos.