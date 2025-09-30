O antigo Presidente da República Democrática do Congo Joseph Kabila foi condenado à morte pelo Supremo Tribunal Militar do país por ter alegadamente cometido vários crimes, incluindo traição, crimes contra a humanidade, homicídio, abuso sexual, tortura e insurreição.

A sentença foi o culminar de um processo que se iniciou em julho deste ano, tendo decorrido na sua totalidade com Kabila em parte incerta. O ex-Presidente é acusado pelas forças do governo da RDC de estar a colaborar com as forças rebeldes apoiadas pelo Ruanda — o chamado Movimento 23 de Março –, que realizaram uma ofensiva em janeiro deste ano e têm estado em conflito desde 2022.

Por ter entregue o poder de forma pacífica, Kabila foi o primeiro ex-Presidente a tornar-se senador vitalício na RD Congo — um cargo que lhe deu imunidade parlamentar. Porém, em maio deste ano, este privilégio foi retirado pelo próprio Senado. Esta medida foi então criticada fortemente pelo ex-líder, que dizia que o sistema judicial estava a ser usado para “fins políticos“.

Kabila foi Presidente da República Democrática do Congo por vinte anos e sucedeu ao pai, Laurent-Désiré Kabila, no cargo, depois de este ter sido assassinado. Após ceder o poder ao atual Presidente Félix Tshisekedi, Kabila acabou por sair do país em 2023, com o pretexto de tirar um doutoramento na África do Sul que se tornou num exílio auto-imposto, segundo a Associated Press.

Este exílio só foi quebrado publicamente por uma vez e já numa altura em que era procurado pelas autoridades congolesas. No mesmo mês em que lhe foi retirada a imunidade, Joseph Kabila, visitou a cidade de Goma, controlada desde 2025 pelos rebeldes do Movimento 23 de Março, noticiou a Reuters.