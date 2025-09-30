O festival PRISMA está de volta a Aveiro, entre 8 e 11 de outubro, promovendo o diálogo entre artes digitais, novas tecnologias e património com 20 projetos, de artistas de nove nacionalidades, informou esta terça-feira a organização.

O arranque do festival, organizado pela Câmara de Aveiro, terá lugar no interior de vários edifícios históricos e, nos dias 10 e 11, irá estender-se para vários locais ao ar livre, com ‘videomaping’, instalações de luz em jardins, praças e ruas de Aveiro.

“A Forma das Coisas” é o tema da edição de 2025 do PRISMA, reunindo um conjunto de obras, quase todas em estreia nacional, que exploram as possibilidades da geometria, da perceção e da criação, trazendo por diversas vezes a interação do público para a cena.

Entre os destaques desta edição está “Organism + Excitable Chaos”, dos canadianos Navid Navab e Gareth Willis, uma obra que acaba de vencer o Prix Ars Electronica 2025, na categoria Digital Musics & Sound Art, que pode ser vista na Igreja das Carmelitas.

A organização destaca ainda a obra “Oh Lord”, do artista francês Guillaume Marmin. Trata-se de uma projeção em vídeo criada com o Observatório de Paris Meudon e o Instituto de Planetologia e Astrofísica de Grenoble, compreendendo mais de 15 mil imagens do Sol, exibida na Sala Estúdio do Teatro Aveirense.

Já no Museu Arte Nova poderão encontrar-se obras do artista português Gil Delindro e da alemã Michaela Lautenschlager. O primeiro apresentará “Ródano – Suspensão”, uma peça criada a partir de gravações de infrassons dos movimentos do Glaciar do Ródano. Já Michaela Lautenschlager irá trazer “Tiles of Time”, uma obra criada durante uma residência artística em Aveiro, no âmbito do programa CreArt 3.0, desta feita tendo os azulejos como elemento central.

Esta edição do PRISMA voltará a apresentar duas instalações no Rossio. Na área exterior, será exibida uma instalação composta por cinco peças insufláveis gigantes, uma obra do coletivo francês STUDIO DAAO que prometem surpreender os espetadores e tornar-se um dos ícones do festival. Já no Parque de Estacionamento do Rossio o público poderá apreciar “Order200”, uma instalação do francês Émilien Guesnard com 200 lâmpadas náuticas, para celebrar a interligação de Aveiro com as águas da ria e do mar.

Destaque ainda para “Flux”, de Ksawery Komputery, da Polónia, uma instalação interativa de grandes dimensões composta por vários quilómetros de fitas LED, que irão transformar a Praça Marquês de Pombal numa paisagem de luz, movimento e som.

As crianças e as famílias serão novamente convidadas a participar no PRISMA, com três propostas a não perder: “Pig Farm”, uma espécie de parque de baloiços bastante original, “Demonz”, um jogo interativo de grandes dimensões e o workshop “Microcosmos”, onde os participantes terão a oportunidade de criar objetos decorativos a partir de esferas luminosas.

Ainda no campo do ‘videomapping’, há duas obras a considerar, ambas projetadas na fachada de edifícios emblemáticos de Aveiro. “Mirabela” irá recobrir a Antiga Capitania e “Eclipse” irá animar o ATLAS Aveiro, ambas concebidas por artistas da República Checa: Julie Tampierová e Jakub Nosek, respetivamente.