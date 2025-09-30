O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Viseu, Hélio Marta, sentiu esta terça-feira na feira semanal um “desejo de mudança”, depois de “muita gente” das freguesias rurais dizer que se “sente abandonada” pelo atual executivo.

No final de uma volta pela feira semanal de Viseu, e depois de se cruzar com outros candidatos, com quem trocou canetas, Hélio Marta disse à agência Lusa que comparou os brindes, já que as do PS e do PSD são iguais, só mudam a cor e o nome do candidato.

“É sintomático. Provavelmente mandaram-nas fazer no mesmo sítio, com as mesmas ideias, com as mesmas formas de pensar e nós, liberais, de alguma forma, tentamos trazer coisas diferentes, do século XXI”, explicou Hélio Marta.

Os elementos da campanha acrescentaram que “as canetas deles são como os partidos: são antigas, não dão para nada”. “As nossas já pensam nas gerações futuras: têm suporte para o telemóvel, para usar a ponta e para limpar o ecrã”, disse.

Do que ouviu no contacto com as pessoas, Hélio Marta realçou o “desejo de mudança, muita gente quer mudar”. “Muita gente vem à feira e sente-se abandonada pelo executivo que tem feito pouco pela parte rural” do concelho de Viseu.

“Estamos a ter sucesso no combate à ideia do voto útil, ou seja, estamos a ter ‘inputs’ muito interessantes no sentido de as pessoas quererem quebrar os ciclos de maiorias absolutas do PSD e veem em nós, na IL, alguém capaz de fazer isso com qualidade”, destacou.

Hélio Marta defendeu que a oposição “não é só ir para o executivo protestar, berrar, ser mal-educado” e, por isso, defendeu que a IL quer “fazer política de forma firme, dura, mas com elevação e educação”, já que é a “forma de estar” do partido na política.

O candidato da IL tem andado “nas aldeias e lugares mais rurais e as pessoas ficam sensibilizadas” pela presença do partido e por defenderem nos debates essas localidades que “candidatos à Câmara desconhecem”.

A título de exemplo, Hélio Marta referiu a aldeia de Guimarães, no concelho de Viseu, que no debate protagonizado na RTP3 foi alvo de discussão, porque “havia candidatos que não conheciam a terra”.

À agência Lusa, assumiu que no encontro com as pessoas têm tido “‘feedback’ muito interessante”.

“E estamos confiantes num bom resultado no dia 12” de outubro, data das eleições autárquicas, assumiu Hélio Marta.

Natural de Armamar, o candidato da IL vive em Viseu desde 2008 e tem 48 anos, 23 anos dos quais a trabalhar no setor das energias renováveis.

Além de Hélio Marta, concorrem também à Câmara de Viseu o atual presidente, Fernando Ruas (PSD) e ainda João Azevedo (PS), Leonel Ferreira (CDU), Hélder Amaral (CDS-PP) e Bernardo Pessanha (Chega).

Em 2021, o PSD conquistou 46,68% dos votos (cinco mandatos) e o PS 38,26% (quatro mandatos). O Chega foi o terceiro partido mais votado, com 2,95%, e a IL o quarto, com 2,20%.