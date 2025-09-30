O incêndio que danificou uma casa em Vendas Novas, no distrito de Évora, na segunda-feira à noite, só provocou um desalojado, ao contrário dos quatro inicialmente divulgados, foi esta terça-feira revelado.

Em declarações à agência Lusa, Luís Gomes, de 39 anos, afiançou esta terça-feira que é “o único residente na moradia” a tempo inteiro, pelo que só ele é que ficou desalojado. “Só eu é que resido na casa e tenho a guarda partilhada dos meus dois filhos, que estão 15 dias comigo e 15 dias com a mãe”, explicou.

Nesta segunda-feira, dia em que o incêndio ocorreu, os filhos de Luís Gomes encontravam-se “com a mãe, noutra residência”, no âmbito “desses 15 dias em que não estão com o pai”, frisou.

Na segunda-feira à noite, em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central e também o comandante dos Bombeiros de Vendas Novas, Paulo Machado, aludiram a quatro desalojados resultantes deste fogo, cujo alerta foi dado às 21h29. O comandante Paulo Machado precisou mesmo tratar-se de um casal e de dois filhos menores.

Contactado esta terça-feira pela Lusa, o comandante da corporação de Vendas Novas manteve a sua versão, explicando que, após a chegada dos meios de socorro ao local, a informação sobre os residentes e desalojados foi transmitida aos bombeiros “por um familiar” do proprietário da casa.

Já fonte do Comando Territorial de Évora da GNR disse esta terça-feira à Lusa que o incêndio “deflagrou em habitação com causas desconhecidas”, numa moradia “pertencente a um casal e a dois menores”.

Referindo-se igualmente a quatro desalojados, a fonte da Guarda indicou que está prevista a deslocação esta terça-feira ao local da Polícia Judiciária, para proceder a investigações.

A mesma fonte revelou ainda que, deste incêndio “resultaram danos em viatura automóvel, em diverso material de recheio da habitação, na estrutura da mesma”, assim como numa “habitação contígua”.

Na segunda-feira à noite, a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central já tinha dito que “a casa ficou sem condições de habitabilidade”, mas o fogo não provocou feridos. O morador vai ser realojado temporariamente em casa de familiares.

Foram mobilizados para o local 11 operacionais dos bombeiros de Vendas Novas e da GNR, apoiados por quatro veículos.