Um jogo e um peddy-paper em formato digital com ensinamentos para consciencializar as crianças sobre as agressões sexuais foi apresentado esta terça-feira pelo grupo Vita, em Lisboa, no âmbito de um programa de prevenção.

“Estes programas não são nenhuma vacina, não podemos dizer que as crianças que fazem o programa nunca vão ser abusadas, mas a probabilidade das crianças que utilizam este tipo de materiais reconhecerem mais cedo uma situação potencialmente abusiva e pedirem ajuda mais cedo é muito maior”, disse a psicóloga e coordenadora do grupo Vita, Rute Agulhas, durante a apresentação.

O grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica.

Esta terça-feira, Rute Agulhas disse que pretende prevenir que as crianças sofram violações sexuais e apresentou um jogo e um peddy-paper em formato digital com ensinamentos para consciencializar os menores sobre as agressões sexuais, no Externato de S. José, no Restelo.

O peddy-paper “Programa Girassol”, destinado a crianças dos 6 aos 9 anos de idade e o jogo “Lighthouse Game”, um jogo digital para crianças dos 10 aos 14 anos de idade, são os programas para prevenir a violência sexual em crianças.

O Peddy-papper e o jogo digital são constituídos por etapas em que são ensinadas lições que remetem para comportamentos de autoproteção, segurança e privacidade do corpo, ensinando-os a pedir ajuda.

A aluna do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), que contribuiu para a realização dos programas, indicou que as iniciativas têm como objetivo ajudar os menores a não sentir culpa e a falarem sobre situações de abusos.

“(As lições) ajudam as crianças a perceber quais são os sinais em que têm de estar alerta e como podem numa situação de potencial perigo resolver essa situação, pedir ajuda e não ter vergonha”, disse a aluna.

Os programas têm jogos e atividades que ensinam as crianças a reconhecer uma relação saudável e a aprender o nome das partes do corpo.

As iniciativas lúdicas desenvolvidas usam uma linguagem adequada às respetivas fases do desenvolvimento das crianças.

Os programas contêm personagens e histórias para tornar as atividades mais atrativas.

As iniciativas foram criadas para as dioceses e escolas católicas, mas também podem ser requisitados por outras escolas.

O programa foi lançado há duas semanas e as formações foram abertas na segunda-feira, sendo que escolas, dioceses e catequistas já contactaram a organização e pediram informações sobre as formações.

As formações para o programa “Girassol” começam no dia 7 de outubro e terminam no dia 30 de outubro.

No dia 17 de outubro começam as formações para o “Lighouse Game” e terminam no dia 22 de outubro.