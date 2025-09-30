O candidato da coligação PSD/CDS-PP, que tem o apoio do Movimento Independente — Sempre à Câmara de Castelo Branco, apelou esta terça-feira ao voto dos albicastrenses para acabar com quatro anos de desilusão do mandato do atual presidente da Câmara.

“As coisas não podem nascer de uma ilusão e depois cria-se uma desilusão. Aliás, foram quatro anos de desilusão. Foi isto que o atual presidente da Câmara [Leopoldo Rodrigues] fez”, afirmou o candidato do Sempre Por Todos, a coligação do PSD/CDS-PP que conta com o apoio do Movimento Independente – Sempre.

José Augusto Alves optou por iniciar a campanha eleitoral na Cruz do Montalvão, um dos bairros mais icónicos e antigos de Castelo Branco, para dizer que não basta requalificar.

“Este é um bairro que necessita de algumas prioridades, como seja a regulação do trânsito. Quando se faz a requalificação, tem de se pensar também na regularização do trânsito”, disse.

Segundo o candidato, o Sempre Por Todos é um projeto que une o PSD, o CDS-PP e o Sempre, forças que se aliaram, que estão coesas e que têm um projeto comum no sentido da mudança.

“É preciso mudar o nosso concelho e ser consequentes. Não é dizer que vamos fazer e andamos de quatro em quatro anos e que vamos fazer e depois não se faz nada. Não. Temos de ser consequentes para bem dos albicastrenses, para bem de Castelo Branco”.

O candidato autárquico salientou que a sua equipa tem um programa (vai ser disponibilizado publicamente esta terça-feira) para as áreas social, da saúde, da educação, da habitação e da economia.

“Nestes quatro anos perdemos a liderança da região e queremos recolocar Castelo Branco novamente na liderança da região. E não esquecer as pessoas. Não é só da cidade. É também das aldeias e das freguesias. São todos albicastrenses. A matriz Castelo Branco é o nosso principal partido, a nossa principal missão, a centralidade da política nas pessoas”, sustentou.

José Augusto Alves manifestou a sua satisfação na recetividade que a candidatura tem tido junto da comunidade: “Há uma excelente recetividade até de vários quadrantes políticos e até do partido [PS] que está a liderar o atual executivo. Já perceberam que estamos no caminho do progresso, que temos uma visão para o concelho”, frisou.

Este candidato prometeu “ser consequente com as pessoas” e não deixar ninguém para trás.

“Mesmo aqueles que não votem em nós no dia 12 de outubro. Nós não os vamos esquecer, nem os vamos tratar mal. São todos albicastrenses. Quero ser o presidente – com a minha equipa – de todos os albicastrenses”, concluiu.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS obteve três mandatos, os mesmos que o movimento Sempre, liderado pelo ex-presidente do município, Luís Correia, e o PSD elegeu um vereador, João Belém.

Para além do PSD/CDS-PP com o apoio do Sempre, anunciaram a candidatura à Câmara de Castelo Branco, município liderado há 28 anos pelo PS e onde Leopoldo Rodrigues cumpre o primeiro mandato e se recandidata pelos socialistas, a coligação Esquerda Livre formada por independentes e apoiada por coligação dos partidos Livre e Bloco de Esquerda e que é liderada por Mário Camões.

O Chega tem como cabeça de lista o deputado João Ribeiro, a CDU, coligação que junta o PCP e Os Verdes, escolheu para cabeça de lista Carlos Canhoto e José Henriques é a escolha da Iniciativa Liberal (IL).