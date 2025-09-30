O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município, José Manuel Silva, prometeu esta terça-feira dar outra vida à Rua da Sofia, classificada como Património Mundial da UNESCO, quando o metrobus estiver a funcionar em pleno.

“A Rua da Sofia será o próximo foco, naturalmente da Associação Ruas e, portanto, da Universidade e da cidade, da Câmara Municipal. Não era possível intervir na Rua da Sofia enquanto estivessem a decorrer as obras do metrobus, porque eram precisos canais de circulação e não se podia mexer na Rua da Sofia”, referiu.

No final de uma visita ao Seminário Maior de Coimbra, classificado como monumento nacional, o candidato da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/NC/PPM/V/MPT) destacou que está previsto um projeto de “requalificação profunda da Rua da Sofia”.

“Vai ganhar um novo expoente pelo facto de a Manifesta 17 [Bienal Nómada Europeia], em 2028, ter como epicentro a Rua da Sofia. Vamos esperar por essa altura para ultimar o projeto de requalificação da Rua da Sofia”, acrescentou.

Em declarações à Agência Lusa, José Manuel Silva disse esperar que o metrobus esteja a circular a 100% no final de 2026, início de 2027, altura em que “haverá condições para programar a intervenção na Rua da Sofia, que prevê “o alargamento dos seus passeios”.

“Vai ser possível viver a Rua da Sofia de outra maneira”, sustentou, indicando ainda que pretende iniciar um processo de requalificação dos vários colégios desta rua, juntamente com as instituições proprietárias.

“O Colégio Espírito Santo deve ser reabilitado, o Colégio da Graça, o Colégio do Carmo, que é talvez o colégio mais bonito em termos de claustros, deve ter uma outra finalidade, com a colaboração da Câmara Municipal, para nós podermos abrir o nosso património ao mundo e às pessoas de Coimbra que não o conhecem”, alegou.

O antigo bastonário da Ordem dos Médicos lembrou que está ainda prevista a construção do novo Palácio da Justiça, que vai dar “um grande incremento à revivificação da Rua da Sofia, sem esquecer a Igreja de Santa Justa, que é também um dos ícones patrimoniais de Rua da Sofia e de Coimbra”.

Para as imediações da Rua da Sofia está ainda previsto “um quarteirão de residências estudantis”.

“Há muito trabalho a fazer no património, mas é evidente que esse trabalho só pode ser feito em colaboração com a Universidade, em colaboração com os proprietários e desde que a Câmara tenha receita”, apontou.

À Lusa, o candidato disse ainda que no seu programa consta a colocação de uma estátua de Santo António no patamar do edifício da Câmara Municipal, “no bico que dá para a Praça 8 de Maio, onde está um poste metálico de bandeira”, embora esta pretensão já tenha recebido parecer negativo com o argumento de que “a estátua iria rivalizar com a fachada da Igreja de Santa Cruz”.

“Para nós é algo absolutamente inexplicável. Santo António estudou no Mosteiro de Santa Cruz, foi ali que conheceu os mártires de Marrocos em vida e que depois recebeu as suas relíquias. Foi aqui em Coimbra que Fernando de Bolhões mudou de nome para António e adquiriu a sua cultura religiosa”, evidenciou.

Caso seja eleito para um segundo mandato, José Manuel Silva promete colocar a estátua de Santo António no patamar da Câmara Municipal de Coimbra, por entender que é “uma das principais figuras da história de Coimbra”.

Além de José Manuel Silva, são candidatos a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.