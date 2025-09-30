O presidente do PSD e primeiro-ministro manifestou-se esta terça-feira convicto da vitória de Marco Almeida em Sintra, com quem disse querer estabelecer “uma parceria desde o primeiro dia” em áreas como a mobilidade, habitação ou segurança.

Luís Montenegro juntou-se esta terça-feira aos candidatos do PSD em Cascais e em Sintra e, neste último concelho, enalteceu o facto de Marco Almeida ter o apoio de vários partidos (IL e PAN) na terceira vez que concorre ao município.

“Nós nesta coligação colocámos o interesse das pessoas acima de qualquer outro, abrimos a coligação à participação de outras forças partidárias, mas sobretudo à participação de pessoas que não têm partido, pessoas independentes”, sublinhou.

O líder do PSD manifestou-se confiante que o partido vai “tornar ganhar a Câmara Municipal Sintra” e prometeu estabelecer com Marco Almeida “uma parceria a partir do primeiro dia”.

“Em primeiro lugar, maior mobilidade, transportes que possam contribuir para que as pessoas percam menos tempo quando têm de ir trabalhar e regressar à sua casa”, disse, assegurando que o Governo está também empenhado em garantir que a Câmara de Sintra tenha “instrumentos para poder investir na habitação, na educação, na saúde”.

Em Sintra, repetiu também a prioridade do Governo à habitação, em parceria com as autarquias, e deixou a mensagem que já tinha passado no interior do país.

“Nós muitas vezes temos a obrigação moral, patriótica, de não deixar os territórios com menos população abandonados, de proporcionar lá as mesmas oportunidades a todos, mas isso não pode significar que não tenhamos o mesmo espírito de solidariedade com os territórios como é este onde nos encontramos, onde há mais densidade populacional”, frisou.

Montenegro apontou a segurança como “outra trave mestra da política pública” do Governo que disse querer desenvolver “em coordenação com a Câmara Municipal, para que as pessoas sintam que verdadeiramente podem andar na rua”.

Durante a sua curta intervenção, uma pessoa ia gritando “Chega, Ventura”, o que levou Montenegro a destacar, entre aplausos da assistência, o “grande espírito democrático” do executivo e do partido.

“Fazemos isto tudo já agora com um grande espírito democrático, ouvindo aqueles que concordam connosco e também aqueles que não concordam connosco. Mesmo que aqueles que concordam connosco sejam muitos e aqueles que discordam seja apenas um”, afirmou.

Em Sintra, visitou o Centro de Dia de Algueirão, e, antes em Cascais, acompanhou o candidato apoiado por PSD e CDS-PP, Nuno Piteira Lopes, num percurso pelas obras de requalificação do Bairro da Cruz Vermelha.

“Aqui em Cascais verificamos não só a requalificação de edifícios que já têm muitos anos, como a construção de novos fogos no âmbito da política pública”, destacou Montenegro.

O presidente do PSD sublinhou, por outro lado, que Cascais “tem sido pioneira em várias políticas na área social, na área da saúde, na área da educação, na área do transporte”.

A meio do percurso, encontrou a avó Maria, com nove filhos e 26 netos, retornada de Angola, que elogiou o bairro e os seus habitantes.

“Eu sou filha de um político de Angola, eu não nasci aqui, não sou portuguesa de primeira, sou portuguesa de segunda como vocês lhe chamam”, afirmou, recebendo como pronta resposta do Montenegro “nós não”.

Após 24 anos de governação em Cascais, com seis mandatos de maioria absoluta, primeiro com o social-democrata António Capucho e depois com Carlos Carreiras, a coligação PSD/CDS-PP procura manter a liderança do executivo em 12 de outubro com a candidatura do atual vice-presidente, Nuno Piteira Lopes.