PSD, PS e CDS chumbaram esta terça-feira a abertura de comissões parlamentares de inquérito sobre os incêndios florestais propostas pelo BE, PAN e JPP, iniciativas que tiveram também o apoio da Iniciativa Liberal e do Livre.

Nestas votações, registaram-se as abstenções do PCP e do Chega.

Apesar do chumbo dos requerimentos provenientes do PAN, BE e JPP, é já certo que o partido de André Ventura vai avançar de forma potestativa com a constituição de comissão parlamentar de inquérito sobre incêndios. Com esta opção, o Chega não poderá voltar a impor no parlamento uma comissão de inquérito até ao fim desta sessão legislativa.

Durante o debate realizado na segunda-feira, BE, PAN, JPP, Livre e IL defenderam a tese de que há responsabilidades para apurar em relação aos incêndios florestais deste verão. O Chega foi mais longe e acusou o PS e PSD de pretenderem “encobrir” os beneficiários do “negócio do fogo”.

O PSD respondeu que o Chega pretende instrumentalizar “o sofrimento” das populações para procurar benefícios políticos, enquanto o CDS advertiu que a iniciativa do partido de André Ventura se poderá basear “mais em especulações” e “teorias da conspiração” do que em factos políticos.

O PS também criticou o Chega, acusando este partido de tentar promover “um justicialismo” em matéria de incêndios florestais, e considerou que o objeto inerente ao conjunto dos pedidos de inquérito parlamentar já é coberto pelo objeto da comissão técnica independente sobre incêndios. Uma comissão que foi aprovada este mês em plenário por iniciativa dos socialistas.