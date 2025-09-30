O secretário-geral do PCP acusou esta terça-feira os adversários da CDU de “simularem arrufos”, mas convergirem no essencial, considerando que isso é visível em Vila Nova de Gaia, onde quer voltar a eleger um vereador.

Num discurso num comício no Salão dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia, Paulo Raimundo afirmou que os adversários da CDU têm “meios e propaganda” com os quais a coligação “não consegue nem quer competir”.

Vemos “os nossos adversários com meios brutais, a carregarem sacos de promessas, camionetas `tires´ de promessas, (…) numa simulação de acusações, de arrufos, numa aparente discordância, mas, em tudo aquilo que é central, lá estão todos alinhados”, afirmou.

O secretário-geral do PCP frisou que isso é visível em Vila Nova de Gaia, autarquia onde, disse, há um “novo interesse mediático”, numa alusão ao regresso de Luís Filipe Menezes, que presidiu à câmara da autarquia entre 1997 e 2013, e que é novamente candidato, desta vez apoiado por PSD, CDS e IL.

Em Gaia, “fala-se do nome de uns, fala-se do regresso de outros… Fala-se de tudo, menos dos projetos políticos em discussão, e nós percebemos bem porquê. Porque se falarem dos projetos políticos em discussão, só havia duas matérias para falar: sobre o projeto deles e sobre o projeto da CDU”, frisou.

Paulo Raimundo defendeu que a CDU corporiza o “projeto de rutura”, que coloca “os idosos, as crianças, a habitação, a juventude” no seu centro.

“Aqui não se fala da estratosfera, dos megaprojetos, aqui não se fala dessas mega obras faraónicas que parece que há uns que querem voltar a reconstruir aqui em Vila Nova de Gaia. Aqui fala-se do transporte que falta, do salário que não chega, dos problemas do acesso à saúde, do drama da habitação”, afirmou.

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Para o secretário-geral do PCP, é necessário que haja na Câmara Municipal de Gaia quem “denuncie, quem faça frente” e “apresente soluções”, estabelecendo o objetivo de voltar a conseguir eleger um vereador na autarquia, o que não acontece desde 2005.

“O que se coloca neste momento é mesmo a CDU voltar à vereação na Câmara Municipal de Gaia, reforçar na Assembleia Municipal e alargar a sua participação nas juntas de freguesia de Gaia. É este o grande objetivo eleitoral em que estamos concentrados”, afirmou.

O candidato da CDU à Câmara Municipal de Vila Nova Gaia é André Araújo que, num discurso neste comício, defendeu que os atuais problemas que se vivem na autarquia, da habitação, ao transporte, passando pelo preço da água, se devem ao PS e PSD, “que se alternaram no poder ao sabor dos interesses”.

“Do lado do PSD, temos Luís Filipe Menezes a querer regressar, como se Vila Nova de Gaia tivesse saudades da dívida, das clientelas, do compadrio. Do lado do PS, são as práticas de sempre que persistem e resistem. A mesma muralha de desculpas, a mesma política de anúncios e propaganda que não resolve os problemas reais das pessoas”, acusou.

André Araújo defendeu que Vila Nova de Gaia não “precisa de fantasmas, não precisa de fantoches, de herdeiros, nem de mais do mesmo”.

“Vila Nova de Gaia precisa de gente séria e honesta, desta força. Vila Nova de Gaia precisa do regresso da CDU”, defendeu.