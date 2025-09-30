Os ânimos estiveram quentes na Assembleia Geral, neste caso em torno da presença de Luís Filipe Vieira, os ânimos continuam quentes na campanha eleitoral do Benfica. E é nessas intervenções públicas que todos os seis candidatos vão tendo que surgem novos focos de discussão, neste caso envolvendo Martim Mayer e João Diogo Manteigas. Em entrevista à CMTV, o empresário, que antes tinha representado a sua própria lista no primeiro debate setorial na Rádio Observador sobre o Benfica (neste caso, ligado à parte financeira), falou de uma reunião que teve com o advogado, explicando o porquê de não haver fusões de listas nesta fase.

[Ouça aqui o debate sobre a atual situação financeira do Benfica na Rádio Observador]

“Sinto que a minha posição de consistência e a proposta que tenho para os benfiquistas vai ser ouvida e valorizada. Não sou candidato a candidato. Atuo para me dar a conhecer como vou ser como presidente. Fez-me lembrar um tema para o qual não vinha preparado para falar mas que vou aqui dizer em primeiríssima mão: há um tempo, ficou a dúvida de se João Diogo Manteigas tinha ou não tinha tido a vontade de se juntar à minha candidatura…”, referiu a certa altura, prosseguindo depois com os detalhes.

“João Diogo Manteigas telefonou-me e veio a minha casa porque pediu para falar comigo. Fez-me uma proposta concreta para juntar-se à minha candidatura. Queria ser administrador da SAD, não queria estar nos órgãos sociais do clube, e fez propostas à volta de outras coisas complementares. É absolutamente verdade. Isto aconteceu em minha casa, olhos nos olhos. Aconteceu há sensivelmente um mês e meio. Ele desmentiu isso, tal e qual como desmentiu agora o que aconteceu na Assembleia Geral, mas as minhas versões é que são as certas. Não são versões, são verdades. A mentira tem perna curta”, frisou Martim Mayer. “Vou deixar a reserva quanto a uma pessoa por respeito mas posso dizer que o senhor António Simões esteve nessa reunião. Veio com João Diogo Manteigas, foi quem lhe indicou onde era a minha casa”, acrescentou.

Em paralelo, Martim Mayer voltou a falar sobre o que aconteceu nas recentes Assembleias Gerais do clube, no sábado. “Tenho uma proposta muito bem estruturada e tem sido esse o meu objetivo. Tenho muito bem presente como devo proteger o meu clube. E há um conjunto de assuntos que, normalmente, só podem ser discutidos internamente. Neste caso, há uma questão que merece mudar a forma de pensar. Todos os sócios, e no Benfica são 400 mil, que não estiveram na AG, devem estar cientes do que se passou e como se passou. Vi-me obrigado a explicar exatamente o que tinha acontecido. O João Diogo Manteigas, olhos nos olhos, perguntou-me se tal e qual como ele o ia fazer, e talvez o João Noronha Lopes fosse fazer, ia abandonar a Assembleia [enquanto Vieira falasse]. Tenho muitos diferendos com Vieira mas foi presidente e merece todo o respeito como todos os sócios. Não precisei de pensar e respondi que não iria sair”, disse.

“Se esse sócio que queria fazer isso tivesse falado comigo, eu teria tentado demovê-lo de o fazer e explicado o porquê de não dever fazer isso. Não sei como é que isso pode servir de desculpa. Estamos a 30 dias das eleições, ou menos, e os candidatos, nestas Assembleias, têm ainda mais responsabilidade do que os outros sócios. Qualquer sócio do Benfica que vá a uma Assembleia percebe o alinhamento que existe nos sócios que lá estão presentes. Não há dúvida nenhuma da agenda desses sócios. Os candidatos têm uma responsabilidade adicional e sabem quem são os seus apoiantes. Portanto, devem mostrar suficiente poder de liderança para fazer imperar a democracia. Não se pode dissociar uma coisa da outra”, reiterou Mayer.

Mais tarde, João Diogo Manteigas, primeiro candidato confirmado às eleições do Benfica num anúncio que foi feito há mais de um ano, rebateu a história numa entrevista ao podcast Visão Vermelha e deixou críticas também à mistura ao comportamento adotado por Martim Mayer, lamentando ainda por… Simões.

“Aconteceu uma reunião promovida por um senhor que tenho muito respeito, o senhor António Simões, mandatário da candidatura de Martim Mayer. António Simões, de quem gosto muito e que gosta muito de mim. Antes do Mundial, salvo erro, ele por interposta pessoa, diz-me que o Martim vai lançar a candidatura e que gostava que falasse com ele. Eu disse ‘Posso falar com ele, mas para quê? Para se juntar a mim? Ele disse ‘É conveniente, pois são complementares’. Disse que me podia sentar à mesa com toda a gente mas que não havia grande viabilidade. Tivemos essa reunião mas nada sobre nos juntarmos. Ele disse que ia avançar, disse que tinha tido uma reunião com o João Noronha Lopes, salvo erro em janeiro, sobre a candidatura de João Noronha Lopes. Houve essa reunião mas tinha decidido avançar com uma candidatura isolada e eu dei-lhe os parabéns. E disse-lhe que ia haver uma Assembleia Geral e que se quisesse íamos os dois à Assembleia Geral. E foi o que aconteceu”, começou por responder o advogado.

Não adianta esta narrativa de mentiras por parte de Martim Mayer, vamos até ao fim, não precisamos nem nunca precisámos de nos juntar a ninguém.#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas pic.twitter.com/9jY9JfdvkM — João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) September 30, 2025

“A última Assembleia Geral a que ele deve ter ido foi em 2012, quando estava nas listas do Rui Rangel. Não adianta tentarem, de alguma forma, não digo deturpar, mas enquadrar de outra maneira, para se defenderem a eles próprios. Isto só se resolve de uma forma: começarem a meter candidatos a debate frente a frente. Há uns meses, há um programa da CNN que disse que tinha a informação que a candidatura de Manteigas iria juntar-se à de Martim Mayer mas não me ligaram. Nunca houve um momento em que pensássemos juntar forças. O que lhe disse foi literalmente assim ‘Ando cá há um ano, vais ter de provar o teu valor. Eu ando cá há um ano’. Do que conheço, nada a apontar. Estou triste com o aproveitamento que teve na Assembleia relativamente a mim e a Noronha Lopes, fico com pena de António Simões, é o principal promotor da candidatura dele. Uma referência no Benfica. Já percebi que é estratégia política…”, salientou.

“Nunca fomos apanhados na curva mas vamos entrar numa fase em que temos de ter algum cuidado. Nós estamos do lado certo. Não fica bem ao doutor Martim Mayer dizer que teve reuniões, isso pode sair-lhe caro. É a terceira vez que acontece. A primeira saiu nas notícias a potencial junção, depois foi Rui Santos a dizer que íamos abdicar para ele. Agora isto. Eu administrador da SAD? O que anda uma pessoa a fazer um ano e tal para ser administrador da SAD do projeto de outra pessoa… Eu acredito que tenho as melhores pessoas, o melhor projeto, o maior conhecimento, a maior vontade, a maior energia. Porque carga de água ia vender a minha alma para entrar na administração da SAD? Eu tenho uma empresa, uma sociedade de advogados, tenho responsabilidades. A administração liderada por outra pessoa?”, acrescentou.