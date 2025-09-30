Os ânimos estiveram quentes na Assembleia Geral, neste caso em torno da presença de Luís Filipe Vieira, os ânimos continuam quentes na campanha eleitoral do Benfica. E é nessas intervenções públicas que todos os seis candidatos vão tendo que surgem novos focos de discussão, neste caso envolvendo Martim Mayer e João Diogo Manteigas. Em entrevista à CMTV, o empresário, que antes tinha representado a sua própria lista no primeiro debate setorial na Rádio Observador sobre o Benfica (neste caso, ligado à parte financeira), falou de uma reunião que teve com o advogado, explicando o porquê de não haver fusões de listas nesta fase.
[Ouça aqui o debate sobre a atual situação financeira do Benfica na Rádio Observador]
“Sinto que a minha posição de consistência e a proposta que tenho para os benfiquistas vai ser ouvida e valorizada. Não sou candidato a candidato. Atuo para me dar a conhecer como vou ser como presidente. Fez-me lembrar um tema para o qual não vinha preparado para falar mas que vou aqui dizer em primeiríssima mão: há um tempo, ficou a dúvida de se João Diogo Manteigas tinha ou não tinha tido a vontade de se juntar à minha candidatura…”, referiu a certa altura, prosseguindo depois com os detalhes.
“João Diogo Manteigas telefonou-me e veio a minha casa porque pediu para falar comigo. Fez-me uma proposta concreta para juntar-se à minha candidatura. Queria ser administrador da SAD, não queria estar nos órgãos sociais do clube, e fez propostas à volta de outras coisas complementares. É absolutamente verdade. Isto aconteceu em minha casa, olhos nos olhos. Aconteceu há sensivelmente um mês e meio. Ele desmentiu isso, tal e qual como desmentiu agora o que aconteceu na Assembleia Geral, mas as minhas versões é que são as certas. Não são versões, são verdades. A mentira tem perna curta”, frisou Martim Mayer. “Vou deixar a reserva quanto a uma pessoa por respeito mas posso dizer que o senhor António Simões esteve nessa reunião. Veio com João Diogo Manteigas, foi quem lhe indicou onde era a minha casa”, acrescentou.
“Ser pirómano e bombeiro ao mesmo tempo é eleitoralista”: Martim Mayer aponta o dedo a Manteigas (e visa também Noronha Lopes)
Em paralelo, Martim Mayer voltou a falar sobre o que aconteceu nas recentes Assembleias Gerais do clube, no sábado. “Tenho uma proposta muito bem estruturada e tem sido esse o meu objetivo. Tenho muito bem presente como devo proteger o meu clube. E há um conjunto de assuntos que, normalmente, só podem ser discutidos internamente. Neste caso, há uma questão que merece mudar a forma de pensar. Todos os sócios, e no Benfica são 400 mil, que não estiveram na AG, devem estar cientes do que se passou e como se passou. Vi-me obrigado a explicar exatamente o que tinha acontecido. O João Diogo Manteigas, olhos nos olhos, perguntou-me se tal e qual como ele o ia fazer, e talvez o João Noronha Lopes fosse fazer, ia abandonar a Assembleia [enquanto Vieira falasse]. Tenho muitos diferendos com Vieira mas foi presidente e merece todo o respeito como todos os sócios. Não precisei de pensar e respondi que não iria sair”, disse.
“Se esse sócio que queria fazer isso tivesse falado comigo, eu teria tentado demovê-lo de o fazer e explicado o porquê de não dever fazer isso. Não sei como é que isso pode servir de desculpa. Estamos a 30 dias das eleições, ou menos, e os candidatos, nestas Assembleias, têm ainda mais responsabilidade do que os outros sócios. Qualquer sócio do Benfica que vá a uma Assembleia percebe o alinhamento que existe nos sócios que lá estão presentes. Não há dúvida nenhuma da agenda desses sócios. Os candidatos têm uma responsabilidade adicional e sabem quem são os seus apoiantes. Portanto, devem mostrar suficiente poder de liderança para fazer imperar a democracia. Não se pode dissociar uma coisa da outra”, reiterou Mayer.
E vão quatro: Martim Mayer, neto de Borges Coutinho, também é candidato à presidência do Benfica
Mais tarde, João Diogo Manteigas, primeiro candidato confirmado às eleições do Benfica num anúncio que foi feito há mais de um ano, rebateu a história numa entrevista ao podcast Visão Vermelha e deixou críticas também à mistura ao comportamento adotado por Martim Mayer, lamentando ainda por… Simões.
“Vieira foi deposto pelo Ministério Público, Rui Costa será deposto pelos sócios”: Manteigas recusa ligação ao que aconteceu na AG
“Aconteceu uma reunião promovida por um senhor que tenho muito respeito, o senhor António Simões, mandatário da candidatura de Martim Mayer. António Simões, de quem gosto muito e que gosta muito de mim. Antes do Mundial, salvo erro, ele por interposta pessoa, diz-me que o Martim vai lançar a candidatura e que gostava que falasse com ele. Eu disse ‘Posso falar com ele, mas para quê? Para se juntar a mim? Ele disse ‘É conveniente, pois são complementares’. Disse que me podia sentar à mesa com toda a gente mas que não havia grande viabilidade. Tivemos essa reunião mas nada sobre nos juntarmos. Ele disse que ia avançar, disse que tinha tido uma reunião com o João Noronha Lopes, salvo erro em janeiro, sobre a candidatura de João Noronha Lopes. Houve essa reunião mas tinha decidido avançar com uma candidatura isolada e eu dei-lhe os parabéns. E disse-lhe que ia haver uma Assembleia Geral e que se quisesse íamos os dois à Assembleia Geral. E foi o que aconteceu”, começou por responder o advogado.
Não adianta esta narrativa de mentiras por parte de Martim Mayer, vamos até ao fim, não precisamos nem nunca precisámos de nos juntar a ninguém.#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas pic.twitter.com/9jY9JfdvkM
— João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) September 30, 2025
“A última Assembleia Geral a que ele deve ter ido foi em 2012, quando estava nas listas do Rui Rangel. Não adianta tentarem, de alguma forma, não digo deturpar, mas enquadrar de outra maneira, para se defenderem a eles próprios. Isto só se resolve de uma forma: começarem a meter candidatos a debate frente a frente. Há uns meses, há um programa da CNN que disse que tinha a informação que a candidatura de Manteigas iria juntar-se à de Martim Mayer mas não me ligaram. Nunca houve um momento em que pensássemos juntar forças. O que lhe disse foi literalmente assim ‘Ando cá há um ano, vais ter de provar o teu valor. Eu ando cá há um ano’. Do que conheço, nada a apontar. Estou triste com o aproveitamento que teve na Assembleia relativamente a mim e a Noronha Lopes, fico com pena de António Simões, é o principal promotor da candidatura dele. Uma referência no Benfica. Já percebi que é estratégia política…”, salientou.
A Culpa é do Benfica?#BenficaVencerá pic.twitter.com/KqypMkTau5
— João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) September 29, 2025
“Nunca fomos apanhados na curva mas vamos entrar numa fase em que temos de ter algum cuidado. Nós estamos do lado certo. Não fica bem ao doutor Martim Mayer dizer que teve reuniões, isso pode sair-lhe caro. É a terceira vez que acontece. A primeira saiu nas notícias a potencial junção, depois foi Rui Santos a dizer que íamos abdicar para ele. Agora isto. Eu administrador da SAD? O que anda uma pessoa a fazer um ano e tal para ser administrador da SAD do projeto de outra pessoa… Eu acredito que tenho as melhores pessoas, o melhor projeto, o maior conhecimento, a maior vontade, a maior energia. Porque carga de água ia vender a minha alma para entrar na administração da SAD? Eu tenho uma empresa, uma sociedade de advogados, tenho responsabilidades. A administração liderada por outra pessoa?”, acrescentou.
[O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]
Mais tarde, também António Simões apresentou a sua versão sobre o que se passou. “Confesso que tenho mesmo dificuldade em aceitar que eu é que tomei a iniciativa de convidar o doutor João Diogo Manteigas. Estas coisas foram consultadas por ambos. A minha influência para estarem juntos foi mínima. Se houve interesse, nada fiz para que não estivessem juntos. Quando os interesses do Benfica são uma prioridade, ouvir duas pessoas interessadas em ser presidentes do Benfica, eu faço questão de estar. Estive presente nesse primeiro encontro porque conheço muito bem o Martim e achei importante estar presente numa reunião em que estão duas pessoas que querem ser presidentes do Benfica. Estive presente, foi em finais de maio. Percebi que dali saiu algo concertado, tudo em prol da defesa do Benfica. E pude contribuir com isso”, começou por comentar a antiga glória dos encarnados, em declarações em jornal Record.
“Confesso que já não me recordo bem quem deu o primeiro passo. Ajudei a promover o encontro. Tudo naquela expectativa de que os dois seriam mais fortes. Acho que eles se completavam. Havia qualquer coisa que vi de interesse. Logicamente que tive interferência, expressei disponibilidade para, mas sei perfeitamente que falavam os dois por telefone. A marcação para estarem juntos, o dia da reunião, não fui eu que escolhi o dia. Eles já tinham falado, foi tudo organizado por ambos”, prosseguiu António Simões.
“As declarações do Martim Mayer correspondem à verdade. Não tenho dúvidas. O que daí resultou, não sei, mas sei que depois voltaram a encontrar-se, onde foram confirmadas as reivindicações de João Diogo Manteigas, de que se, por ventura, o Martim ganhasse as eleições, que este faria parte da SAD e teria uma pessoa para as modalidades. Isto são factos que facilmente se provam, houve mais pessoas presentes. Não vou meter-me aqui a dizer mais do que soube. Na primeira reunião, o senhor Manteigas falou muito, tinha já um certo tempo de candidatura e achei interessante a paciência com que o Martim o ouviu durante todo aquele tempo. Foram mais de duas horas. E 80% falou o doutor João Diogo Manteigas. Mas tomei conhecimento depois, pois percebi logo que houve sinais do interesse do doutor Manteigas em se associar à candidatura do Martim. Percebi logo, pelo que não fiquei surpreendido com o resultado da segunda reunião, em que já não estive. O Martim é uma pessoa adulta, inteligente, aceitou perfeitamente o que era uma ideia e uma sugestão que poderia perfeitamente ser aproveitada”, salientou o antigo avançado.
“Fui acompanhando por fora o desenrolar desta hipótese e eu próprio me interessei e perguntei ao Martim se as coisas tinham andado. Ele disse que não, pois a pessoa ‘praticamente desapareceu’ E disse que as ‘ideias morreram’. E eu disse que foi uma pena. O que mais me surpreendeu, e até estou desgostoso, é que apertaram a mão e não houve da parte do Manteigas o respeito da palavra. Depois, mais nada aconteceu. Fiquei um pouco desiludido pois havia tanta determinação e houve um aperto de mão e depois não cumpriu. Eu vi o aperto de mão. Já nem tenho idade para ficar desiludido com isto. Ele não tem nada que ter pena de mim. Não sou nenhum sem-abrigo para ele ter pena. Fiz as coisas sempre com lealdade, com frontalidade, com transparência, sempre no sentido que estas duas pessoas pudessem estar juntas ao serviço do Benfica. Quis prestar um serviço ao Benfica”, concluiu António Simões ainda a propósito do mesmo assunto.
Notícia atualizada com as declarações de António Simões ao jornal Record