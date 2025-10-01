O candidato do ADN à Câmara do Porto comparou esta quarta-feira a Metro do Porto a uma TAP do Norte, criticando as mudanças de gestão que considera serem motivadas por critérios políticos e não técnicos.

Em declarações durante uma ação simbólica junto às obras da 2.ª fase do Metrobus, na Avenida da Boavista, no Porto, Frederico Duarte Carvalho comparou a transportadora aérea à empresa portuense, argumentando que ambas se tornaram palco de sucessivas substituições de administrações ditadas por interesses partidários e não técnicos.

“Eu não sei até que ponto a Metro do Porto não é a TAP do Porto”, afirmou.

O candidato sublinhou que a mudança da direção da Metro do Porto “parece repetir o padrão de ‘boys’ semelhante ao que aconteceu na TAP”, referindo-se à substituição de Tiago Braga (PS) na Administração da Metro do Porto por Emídio Gomes – antigo reitor da UTAD e ex- presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) – que surge inclusivamente num vídeo de apoio à candidatura de Pedro Duarte (PSD/CDS-PP/IL) nas redes sociais.

“Não vou dizer se Pedro Duarte está a instrumentalizar ou não [a questão do metrobus quando interpôs uma providência cautelar para travar a segunda fase das obras], mas ele está-me a dar a mim a sensação óbvia de que a Metro do Porto é uma TAP no Porto, em que há estas mudanças de ‘boys’ na administração”, reiterou, defendendo o lançamento de um concurso público para nomear uma nova direção.

Sobre o metrobus, defendeu que o projeto deve avançar.

“Concordo com aquilo que o [atual presidente da autarquia, o independente] Rui Moreira tinha dito: que se devia parar a parte central e manter a parte central livre de circulação e os autocarros circularem pelo resto da parte”, declarou.

A candidatura de Pedro Duarte, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares de Portugal do XXIV Governo de Portugal (2024-2015), interpôs, na passada segunda-feira, uma providência cautelar contra a empresa de transporte público Metro do Porto, com o objetivo de parar as obras do metrobus.

De acordo com a providência cautelar que deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, à qual a Lusa teve acesso, o documento assinala a “total incompreensão com o violento arranque da 2.ª fase, a que depressa se juntou um sentimento generalizado de dor e indignação, ao perceber-se que o arranque das obras se fez com o início do abate de dezenas de árvores de grande porte e pela destruição de corredores verdes urbanos”.

O abate de árvores do primeiro trecho da segunda fase do metrobus é conhecido desde o dia 27 de agosto, quando a Lusa noticiou que, entre as avenidas Marechal Gomes da Costa e Antunes Guimarães, o saldo ia passar de 48 árvores – 16 a manter, 30 a abater (27 no canal central e 3 em passeios) e duas a transplantar – para 108 árvores no final: 16 mantidas, 87 novas (56 nos passeios e zonas de atravessamento da Boavista e 6 no passeio da Antunes Guimarães) e cinco transplantadas.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.