O cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal do Funchal, na Madeira, alertou esta quarta-feira para as dificuldades de acesso rodoviário em várias zonas residenciais do concelho e acusou os governantes autárquicos de fazerem “falsas promessas”.

“São zonas onde as pessoas que trabalham, as famílias trabalhadoras, não têm o luxo das zonas da especulação imobiliária”, disse Ricardo Lume, considerando que os executivos camarários, liderados pelo PSD/CDS-PP ou pelo PS, enganaram a população.

O candidato da CDU (coligação formada pelo PCP e o PEV) falava no âmbito de uma ação de campanha porta-a-porta na freguesia de São Martinho, uma das dez que compõem o município do Funchal, o mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024). “Esta é a zona dos esquecidos e é necessário que estas pessoas voltem a ter voz na vereação, na Assembleia Municipal e nas assembleias de freguesia”, disse, realçando que “é necessário dar força à CDU”.

Os elementos da candidatura da CDU percorreram uma área residencial em São Martinho, entre os sítios do Relojoeiro e do Castanheiro, marcada pela escassez de vias de acesso rodoviário e a falta de parques de estacionamento.

“Lembram-se destas zonas quando há eleições, fazem promessas, mas aqui até esgotos a céu aberto correm”, denunciou, salientando que a CDU é a força que “acompanha as populações na sua luta diária”.

Ricardo Lume quer agora transformar o empenho da coligação PCP/PEV em votos, para que a sua voz chegue aos órgãos autárquicos. “Só com a eleição de vereadores da CDU, deputados municipais da CDU e vogais de freguesia da CDU é que será possível garantir que essa voz chegue aos órgãos autárquicos“, disse.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS. A CDU tem atualmente um representante na Assembleia Municipal, eleito pelo PCP.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU — coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).