O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP à Câmara do Funchal, nas autárquicas de dia 12, disse esta quarta-feira acreditar que terá a confiança dos eleitores e as condições necessárias para governar com estabilidade.

“Quando assumimos este projeto, assumimos com a noção muito clara de que tínhamos de criar as condições para governar a cidade. Apresentamo-nos aos funchalenses com essa perspetiva e acreditamos que seremos, no dia 12 de outubro, merecedores dessa confiança, com as condições para governarmos em estabilidade, até porque nós sabemos as dificuldades, o quanto é difícil governarmos quando não temos essa estabilidade”, declarou Jorge Carvalho.

O candidato falava aos jornalistas, na baixa do Funchal, no âmbito um encontro com jovens, que visou abordar os desafios e apresentar propostas para aquela faixa etária.

O ex-secretário regional da Educação, que deixou o executivo insular (PSD-CDS/PP) para encabeçar a lista à principal autarquia da Madeira, apontou que um dos principais desafios passa pela habitação, mas salientou que “há outras responsabilidades autárquicas que também podem contribuir para a afirmação, a realização e a emancipação dos jovens” do concelho. “E aqui refiro-me essencialmente a áreas como a cultura e o desporto. Estaremos disponíveis para ouvir, para juntamente com os nossos jovens construirmos uma cidade sempre melhor”, assegurou.

O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP acrescentou que não tem “qualquer receita predefinida”, apesar de ter “ideias para a cidade, neste caso particular para mobilizar e valorizar” os jovens.

O objetivo é “decidir sempre ouvindo, e com os interessados”, reforçou Jorge Carvalho, que era responsável pela pasta da Educação desde o primeiro executivo do social-democrata Miguel Albuquerque (2015) e era número dois do Governo Regional.

No que diz respeito à cultura, adiantou, a candidatura pretende “uma cidade dinâmica” e que “ofereça oportunidades para que os jovens possam afirmar-se nas diferentes áreas”, com “espaços ligados às artes, onde o talento possa ser afirmado e se possa dar a conhecer à cidade”.

Por outro lado, o cabeça de lista da coligação designada Funchal Sempre Melhor pretende criar as “melhores condições para que os talentos também na área do desporto possam afirmar-se em termos regionais e não só”.

Nas últimas eleições autárquicas, em outubro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu a Câmara do Funchal, com seis eleitos, enquanto a coligação liderada pelo PS, que detinha a autarquia desde 2013, elegeu cinco vereadores.

O social-democrata Pedro Calado tomou posse enquanto presidente da Câmara do Funchal, mas acabou por renunciar ao cargo em janeiro do ano passado, depois de ter sido constituído arguido num processo por suspeitas de corrupção.

Calado foi então substituído pela vice-presidente, Cristina Pedra, que não quis ser candidata nestas eleições.

O PSD indicou e chegou a aprovar o nome do atual presidente da Assembleia Municipal para encabeçar a lista à Câmara, mas José Luís Nunes acabou por desistir, alegando motivos pessoais, e volta a ser o candidato à Assembleia Municipal do Funchal.

Atualmente, a coligação PSD/CDS-PP tem também maioria absoluta na Assembleia Municipal, com 17 deputados, de um total de 33 eleitos.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal duas coligações — CDU (PCP/PEV) e PSD/CDS-PP — e 12 partidos isolados: Nova Direita, PAN, Livre, RIR, Chega, PS, ADN, JPP, PTP MPT, IL e BE.