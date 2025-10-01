Cerca de 286 mil casas estão sem energia nas províncias de Zambézia e Niassa, no centro e norte de Moçambique, devido a uma avaria na rede de alta tensão, anunciou esta quarta-feira a estatal Eletricidade de Moçambique (EDM).

De acordo com o porta-voz da EDM, António Nhassengo, a avaria de grande impacto na noite da terça-feira ocorreu na subestação do distrito de Gúruè, em Zambézia, centro do país, que culminou com a interrupção do fornecimento de energia no troço entre o distrito e Cuamba, região da província de Niassa, norte do país.

“Devido a avaria na linha de transporte de 110 quilovolts e tendo em conta que a partir de Cuamba temos mais subestações que são alimentadas por este troço, ficou também sem energia a subestação de Lichinga e Marrupa (em Niassa)”, disse.

Segundo o representante, o problema culminou com o corte no fornecimento de energia a cerca de 286 mil clientes nas duas províncias, sendo Niassa a província mais afetada e, enquanto decorrem atividades para a reposição das infraestruturas, o fornecimento da energia vai continuar com restrições.

“A linha Gúruè-Cuamba passa por uma região densa e de difícil acesso. Os nossos colegas continuam a trabalhar na identificação da causa da avaria, porque não se pode repor fornecimento enquanto não se identificar a origem da avaria, sob risco de danificar o equipamento”, acrescentou o porta-voz.

A Eletricidade de Moçambique apontou ainda que, no mesmo dia, outra avaria deixou cerca de 25 mil casas sem eletricidade na cidade de Maputo, sul do país.