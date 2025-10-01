"Espero mesmo que me deem uma segunda oportunidade". Lola Young anuncia pausa na carreira após ter desmaiado em palco

Depois de no sábado ter desmaiado em palco durante um concerto no festival All Things Go, em Nova Iorque, Lola Young anunciou esta terça-feira que vai fazer uma pausa na carreira. “Vou estar fora por um tempo. É doloroso dizer que preciso de cancelar tudo por enquanto”, escreveu numa publicação no Instagram.
Na mensagem com fundo preto, a cantora de 24 anos agradeceu aos fãs por todo o carinho e apoio.
“Lamento desiludir quem comprou bilhete para me ver, isso magoa-me mais do que imaginam. Obviamente, terão direito a um reembolso total”, informou ainda.
E pediu: “Espero mesmo que me deem uma segunda oportunidade quando tiver tempo para recuperar e voltar mais forte”.
Apesar de não ter definido quais os espetáculos que estavam cancelados, sabe-se já que entre eles está o seu concerto no Lollapalooza Brasil, em março de 2026. Segundo o portal G1, o cancelamento foi confirmado pela assessoria de imprensa do festival, agendado para São Paulo, que republicou o anúncio da britânica no Instagram, mas ainda não divulgou o artista que a irá substituir.
No sábado, enquanto interpretava Conceited, tema presente no álbum This Wasn’t Meant for You Anyway, de 2024, a cantora parou para discutir algo com o seu teclista. Pouco depois perdeu os sentidos e caiu desamparada.
Foi retirada do palco pela sua equipa. Algumas horas depois, Young partilhou uma story no Instagram onde disse “estar bem” e agradeceu o apoio dos fãs, sem prestar mais detalhes.
O incidente aconteceu apenas um dia após a cantora ter cancelado um outro concerto em Nova Jérsia. O seu agente, Nick Shymansky, justificou-o devido a “uma questão sensível”. “A Lola é bastante honesta quanto à sua saúde mental, e há dias em que eu e a minha equipa temos de tomar medidas preventivas para a manter segura”, continuou.
Lola Young, que atingiu o estrelato com o single Messy, atuou na edição deste ano do festival de Paredes de Coura.
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