O candidato do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) à presidência da Câmara de Lisboa, Luís Mendes, queixou-se esta quarta-feira de dificuldades no acesso a dados sobre listas de espera para lares na cidade, reiterando a necessidade de mais oferta de proximidade.

Luís Mendes, que a ser eleito será o primeiro representante do RIR no executivo municipal, falava à agência Lusa à margem de uma visita ao Centro de Dia de São Bartolomeu do Beato, por ocasião do Dia Internacional do Idoso, que hoje se assinala.

“Esta proposta não vem por acaso, foi aqui que o meu pai recebeu os primeiros apoios quando mais necessitou e vivi isto mesmo na pele, as dificuldades que tivemos depois de encontrar um lar, não conseguimos encontrar nenhuma solução dentro de Lisboa”, disse.

“As famílias veem-se obrigadas a encontrar soluções longe da sua casa, dos amigos, dos vizinhos”, acrescentou.

O candidato defende a criação de apoios para as juntas de freguesia, por forma a criar um lar em cada uma das freguesias de Lisboa. “Isto vai permitir darmos apoio direto aos nossos munícipes”, reiterou.

Luís Mendes admitiu que a medida pode ser concretizada através da cedência de espaços às juntas de freguesia e de parcerias entre a administração local e central, com apoios também privados.

Questionado sobre estimativas de necessidades da população idosa ou de listas de espera para lares em Lisboa, o candidato afirmou: “Não tenho essa estimativa. Apesar de já ter pedido, há muitos dados que não são fáceis de consultar”.

Luís Mendes alegou sentir também dificuldades por o partido ter ainda “pouca representação”, inclusive na realização de visitas institucionais.

“Os dados que temos acabam por ser mais dos munícipes que se queixam desta situação (…) o que é fundamental é encontrar soluções e esta solução é fundamental para a cidade”, acrescentou.

O RIR apresenta-se como “uma alternativa centrista” e tem na “justiça social” um dos pilares da campanha, de acordo com a informação institucional que consta na página de internet do partido.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, concorrem à presidência da Câmara de Lisboa: Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” – PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” – PS/Livre, dois da CDU e um do BE.