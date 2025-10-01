O cabeça de lista da candidatura Porto Primeiro – Nuno Cardoso (coligação NC/PPM) à Câmara do Porto mostrou-se esta quarta-feira “muito preocupado com a desertificação humana de portuenses no centro histórico”. “A Porto Primeiro está muito preocupada com a desertificação humana de portuenses no centro histórico. Mais do que as pedras, as pessoas são as pedras vivas, a alma da cidade. (…) É isso que também é património da Humanidade”, destacou.

O antigo presidente da câmara, entre 1999 e 2002, falava à margem de uma ação de campanha pelas ruas de Cedofeita, que começou junto à Torre dos Clérigos, e criticou a preponderância do turismo numa zona que tem sido descaracterizada, disse.

Querendo “mobilizar toda a sociedade” para manter portuenses onde vivem, quer criar uma incubadora de cooperativas de cidadãos, que dará “formação, para as pessoas saberem gerir uma cooperativa, dar apoio técnico em desenvolvimento de projetos e na área financeira”.

A par disso, a autarquia encontrará “um terreno, ou um imóvel, para que o projeto de cada grupo de cidadãos possa desenvolver a casa dos seus sonhos“, inspirando-se em projetos de ‘co housing’ como o La Borda, em Barcelona (Espanha).

Além de colmatar as carências habitacionais na cidade, afirmou, ajudará “a criar comunidade e o espírito comunitário”, porque “parece que não há terrenos no centro histórico, mas há imensos”.

Consigo na câmara, quer que o município tenha “direito de opção em todas as vendas que se façam no centro histórico”, garantindo que a medida vai “acabar com a especulação” imobiliária naquela freguesia.

Criticando a excessiva ocupação de imóveis voltados para o turismo, deixou ainda a proposta de que prédios devolutos “terão um prazo para serem reabilitados, sob pena de a câmara agir coercivamente ou expropriar”. “Vamos usar todas as ferramentas. O que queremos é motivar os proprietários a intervir, ser parceiros dos proprietários”, declarou.

Se fosse turista a visitar a cidade, referiu, “não ia gostar”. “O espaço público é um desmazelo, está todo ocupado por cadeiras e mesas, de forma exagerada. Na Ribeira, é uma verdadeira calamidade”, criticou.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.