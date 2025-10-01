Um canto de um edifício de 20 andares colapsou esta quarta-feira no bairro do Bronx, em Nova Iorque, noticiou a AP. Segundo os bombeiros da cidade norte-americana, não há quaisquer feridos.

O corpo de bombeiros diz ter sido chamado devido a um colapso parcial do edifício de habitação pública. A Autoridade de Habitação de Nova Iorque, entidade gestora do prédio, avançou à BBC que o incidente foi. provocado por uma explosão de gás no poço do incinerador de lixo, ligado à chaminé do prédio.

À AP, a autoridade disse estar a realizar uma investigação para determinar qual a “extensão dos danos para além dos danos exteriores reportados na chaminé”.

Segundo a CBS News, os bombeiros investigavam os escombros do poço no chão, usando cães para ter a certeza que ninguém ficou enterrado.

A AP reporta que não houve habitações afetadas. Porém, as autoridades novaiorquinas montaram um abrigo temporário na Alexander Avenue, a mesma via onde fica o edifício.

The FDNY is responding to a partial building collapse at 207 Alexander Avenue in the Bronx. pic.twitter.com/Gxuf1re87u — FDNY (@FDNY) October 1, 2025

Vídeos filmados depois da queda mostram que todo o canto do prédio ruiu, com os tijolos caídos espalhados pelo chão ao lado. A página de avisos municipais Notify NYC, avisou os locais para esperarem a “presença de detritos, fumo, pó, veículos de emergência e trânsito” naquela zona.

???????? Part of a residential apartment building collapsed after a gas explosion in the Bronx, New York. No injuries have been reported, and no apartments were impacted, NYC authorities say. pic.twitter.com/Mh2r4ZaMft — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2025

O autarca da cidade de Nova Iorque, Eric Adams, afirmou na rede social X que foi informado sobre a emergência a acontecer naquela zona da cidade e a “receber uma avaliação completa das equipas de primeiros socorros”.

“Por favor evitem a área para vossa segurança”, indicou ainda Adams na publicação.