A candidata pelo PSD à Câmara de Vila Real está a ouvir as inquietações de quem vive nas freguesias “paradas no tempo”, defendendo o aproveitamento da sua riqueza natural, agrícola, cultural ou patrimonial para potenciar o concelho.

Nesta primeira semana de campanha eleitoral oficial, o PSD está a percorrer as freguesias do concelho de Vila Real com visitas a instituições e uma aposta no porta a porta.

A agência Lusa acompanhou uma ação de campanha esta quarta-feira, em Andrães, onde os sociais-democratas passaram pelo Centro Social e Paroquial e seguiram, depois, para Folhadela.

“Para nós as freguesias são um polo muito importante para o desenvolvimento económico do concelho”, afirmou Alina Vaz, adiantando que o PSD quer aproveitar a riqueza natural, agrícola, patrimonial, cultural e turística para potenciar o município.

“Nós temos que fazer desenvolver as freguesias (…) Elas estão paradas no tempo neste momento”, salientou.

O programa eleitoral do PSD inclui medidas para a revitalização das aldeias e apoio a jovens agricultores, incentivos à produção sustentável e biológica, uma integração agricultura-turismo (produtos locais e experiências rurais) e apoio a criadores de gado.

Inclui um plano de reflorestação no Alvão e Marão, um orçamento participativo verde e os programas eco freguesias e “Roteiros dos Lugares de Memória”, bem como a recuperação do artesanato tradicional, exemplificando com o linho de Agarez.

Nestas idas às aldeias, Alina Vaz disse que tem notado uma “certa inquietação” por parte de associações culturais, desportivas ou recreativas, garantindo apoios diferenciados, de acordo com o plano anual de atividades de cada uma delas.

A cabeça de lista do PSD já disse que ambiciona colocar o concelho no centro do mapa turístico e económico do Norte e as “duas prioridades” que classificou como “absolutamente centrais” são a economia e a habitação.

A mobilidade na cidade é também uma preocupação da candidata social-democrata, que destacou ainda a revitalização do centro histórico e centrou atenções na educação, área na qual revelou uma preocupação com a qualidade da alimentação e a instabilidade contratual das auxiliares educativas.

Para dar uma nova vida ao centro da cidade, Alina Vaz propõe refletir com os lojistas sobre medidas a implementar e a criação de um programa de atividades que decorram durante todo o ano para atrair mais pessoas.

Recentemente a câmara apresentou um ‘masterplan’ para requalificar e repovoar a histórica Vila Velha.

Alina Vaz criticou o momento em que o plano foi apresentado, perto das eleições, e ao mesmo tempo que defendeu que o espaço tem que ser melhorado disse que este é um tema que tem que ser discutido com a sociedade civil.

São sete os candidatos que disputam a câmara de Vila Real a 12 de outubro: Alexandre Favaios (PS), Alina Vaz (PSD), Alberto Moura (Chega), Carlos Quinteiro (CDU — coligação PCP/PEV), Luís Ramalho (Livre) Anabela Branco (BE) e Conceição Pinho (CDS-PP).

O PS ganhou as eleições em 2021 e conquistou cinco mandatos e o PSD dois.