O extremo Sandro Vidigal foi esta quarta-feira chamado pelo treinador Carlos Vicens para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno dos escoceses do Celtic, quinta-feira, encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.
O jovem extremo de 18 anos, que já leva cinco jogos e um golo pela equipa principal esta época, falhou os últimos jogos dos minhotos devido a uma lesão contraída ao serviço da seleção sub-19, mas está recuperado e integra a convocatória do técnico espanhol.
João Aragão, avançado ainda mais jovem, de 17 anos, também está na lista de convocados, assim como João Marques, muito pouco utilizado por Vicens, e em sentido contrário está Moscardo, que foi titular no último jogo (derrota caseira com o Nacional por 1-0) e ficou fora dos eleitos.
Os minhotos rumam à capital escocesa esta quarta-feira à tarde e, às 19h30, já no recinto do adversário, o treinador, Carlos Vicens, e um jogador farão a antevisão da partida em conferência de imprensa.
O Sporting de Braga defronta o Celitc a partir das 17h45 de quinta-feira, no Celtic Park, em Glasgow, jogo que será arbitrado pelo alemão Tobias Stieler.
Lista de convocados:
- Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.
- Defesas: Victor Gomez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Yanis da Rocha e Arrey-Mbi.
- Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, João Marques, Grillitsch, Gorby e Diego.
- Avançados: João Aragão, El Ouazzani, Ricardo Horta, Gabri Martinez, Fran Navarro, Pau Víctor e Sandro Vidigal.